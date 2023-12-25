https://ria.ru/20231225/sakhalin-1917831104.html
В 2024 году мэры 85 городов России соберутся на Сахалине
В 2024 году мэры 85 городов России соберутся на Сахалине - РИА Новости, 25.12.2023
В 2024 году мэры 85 городов России соберутся на Сахалине
Главы 85 муниципалитетов России в начале 2024 года примут участие в проекте "Школа мэров" на Сахалине, сообщил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин в... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T04:15
2023-12-25T04:15
2023-12-25T04:15
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сахалин
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 дек - РИА Новости. Главы 85 муниципалитетов России в начале 2024 года примут участие в проекте "Школа мэров" на Сахалине, сообщил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин в Telegram-канале. "В конце января Южно-Сахалинск примет делегацию мэров из 85 городов России. Нам есть что показать и рассказать коллегам из других муниципалитетов", - написал градоначальник. По словам Надсадина, "Школа мэров", которую инициировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, нацелена на создание в каждом городе команды эффективных управленцев. Он напомнил, что Южно-Сахалинск в уходящем году занял первое место на всероссийском конкурсе профессионального управления "Проектный Олимп", и подчеркнул, что готов поделиться успехами с коллегами из других городов.
https://ria.ru/20231222/pravitelstvo-1917537400.html
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россия, южно-сахалинск, сахалин, валерий лимаренко, политика
Россия, Южно-Сахалинск, Сахалин, Валерий Лимаренко, Политика
В 2024 году мэры 85 городов России соберутся на Сахалине
Мэр: в 2024 году мэры 85 городов России соберутся в Южно-Сахалинске