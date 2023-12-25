Рейтинг@Mail.ru
В 2024 году мэры 85 городов России соберутся на Сахалине - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:15 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/sakhalin-1917831104.html
В 2024 году мэры 85 городов России соберутся на Сахалине
В 2024 году мэры 85 городов России соберутся на Сахалине - РИА Новости, 25.12.2023
В 2024 году мэры 85 городов России соберутся на Сахалине
Главы 85 муниципалитетов России в начале 2024 года примут участие в проекте "Школа мэров" на Сахалине, сообщил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин в... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T04:15
2023-12-25T04:15
россия
южно-сахалинск
сахалин
валерий лимаренко
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778140846_0:58:2241:1318_1920x0_80_0_0_5680c5ac1dd7b832df71450cd96a9836.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 дек - РИА Новости. Главы 85 муниципалитетов России в начале 2024 года примут участие в проекте "Школа мэров" на Сахалине, сообщил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин в Telegram-канале. "В конце января Южно-Сахалинск примет делегацию мэров из 85 городов России. Нам есть что показать и рассказать коллегам из других муниципалитетов", - написал градоначальник. По словам Надсадина, "Школа мэров", которую инициировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, нацелена на создание в каждом городе команды эффективных управленцев. Он напомнил, что Южно-Сахалинск в уходящем году занял первое место на всероссийском конкурсе профессионального управления "Проектный Олимп", и подчеркнул, что готов поделиться успехами с коллегами из других городов.
https://ria.ru/20231222/pravitelstvo-1917537400.html
россия
южно-сахалинск
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778140846_0:0:1757:1318_1920x0_80_0_0_d83ffc23c0d2146d27267106e185177a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, южно-сахалинск, сахалин, валерий лимаренко, политика
Россия, Южно-Сахалинск, Сахалин, Валерий Лимаренко, Политика
В 2024 году мэры 85 городов России соберутся на Сахалине

Мэр: в 2024 году мэры 85 городов России соберутся в Южно-Сахалинске

CC BY-SA 2.0 / Tatters / View to Yuzhno-SakhalinskВид на Южно-Сахалинск
Вид на Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
CC BY-SA 2.0 / Tatters / View to Yuzhno-Sakhalinsk
Вид на Южно-Сахалинск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 дек - РИА Новости. Главы 85 муниципалитетов России в начале 2024 года примут участие в проекте "Школа мэров" на Сахалине, сообщил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин в Telegram-канале.
"В конце января Южно-Сахалинск примет делегацию мэров из 85 городов России. Нам есть что показать и рассказать коллегам из других муниципалитетов", - написал градоначальник.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Миронов заявил о подготовке новой структуры правительства России
22 декабря, 17:08
По словам Надсадина, "Школа мэров", которую инициировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, нацелена на создание в каждом городе команды эффективных управленцев. Он напомнил, что Южно-Сахалинск в уходящем году занял первое место на всероссийском конкурсе профессионального управления "Проектный Олимп", и подчеркнул, что готов поделиться успехами с коллегами из других городов.
 
РоссияЮжно-СахалинскСахалинВалерий ЛимаренкоПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала