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ВТБ: в 2023 году рынок рублевых сбережений вырастет на 21% - РИА Новости, 25.12.2023
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13:26 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/rublevye_sberezheniya-1917926387.html
ВТБ: в 2023 году рынок рублевых сбережений вырастет на 21%
ВТБ: в 2023 году рынок рублевых сбережений вырастет на 21% - РИА Новости, 25.12.2023
ВТБ: в 2023 году рынок рублевых сбережений вырастет на 21%
Согласно прогнозу аналитиков ВТБ, по итогам января-декабря 2023 года объем рублевых банковских вкладов россиян достигнет 39,7 триллиона рублей и на 21% превысит РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:26
2023-12-25T13:26
экономика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Согласно прогнозу аналитиков ВТБ, по итогам января-декабря 2023 года объем рублевых банковских вкладов россиян достигнет 39,7 триллиона рублей и на 21% превысит показатель прошлого года, сообщает пресс-служба банка. Рекордные годовые темпы роста рублевых сбережений россиян обеспечило значительное повышение ставок вслед за ужесточением политики Центрального банка во втором полугодии. Свой вклад в динамику также внесло снижение кредитной активности и продолжающийся процесс дедолларизации, говорится в сообщении. "Россияне сегодня действуют рационально, оборачивая в свою пользу сложившуюся на финансовом рынке ситуацию. В условиях значительно выросшей ключевой ставки они заметно снизили кредитную активность и стали больше сберегать. Подавляющее большинство для преумножения накоплений используют высокодоходные депозиты в рублях, ставки по которым достигли рекордных для этого года 16-17% годовых. Одновременно население продолжает "выходить" из так называемых токсичных валют. По нашим оценкам, за 2023 год доля "иностранцев" в портфеле сбережений россиян снизится с 11% до 9%, а в следующем – "просядет" до 7%", – отметила начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова, слова которой приводит пресс-служба. Она добавила, что в условиях стабилизировавшейся конъюнктуры рынка горизонт финансового планирования россиян растет.
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экономика, втб, рубль, банки, вклады, россия
Экономика, ВТБ, Рубль, Банки, Вклады, Россия

ВТБ: в 2023 году рынок рублевых сбережений вырастет на 21%

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Согласно прогнозу аналитиков ВТБ, по итогам января-декабря 2023 года объем рублевых банковских вкладов россиян достигнет 39,7 триллиона рублей и на 21% превысит показатель прошлого года, сообщает пресс-служба банка.
Рекордные годовые темпы роста рублевых сбережений россиян обеспечило значительное повышение ставок вслед за ужесточением политики Центрального банка во втором полугодии. Свой вклад в динамику также внесло снижение кредитной активности и продолжающийся процесс дедолларизации, говорится в сообщении.
"Россияне сегодня действуют рационально, оборачивая в свою пользу сложившуюся на финансовом рынке ситуацию. В условиях значительно выросшей ключевой ставки они заметно снизили кредитную активность и стали больше сберегать. Подавляющее большинство для преумножения накоплений используют высокодоходные депозиты в рублях, ставки по которым достигли рекордных для этого года 16-17% годовых. Одновременно население продолжает "выходить" из так называемых токсичных валют. По нашим оценкам, за 2023 год доля "иностранцев" в портфеле сбережений россиян снизится с 11% до 9%, а в следующем – "просядет" до 7%", – отметила начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова, слова которой приводит пресс-служба.
Она добавила, что в условиях стабилизировавшейся конъюнктуры рынка горизонт финансового планирования россиян растет.
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Итоги года: Цифровой рубль вышел в реальность
20 декабря, 08:12
 
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