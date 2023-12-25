https://ria.ru/20231225/roszdravnadzor-1918040956.html

В России достаточно антивирусных препаратов, заявили в Росздравнадзоре

В России достаточно антивирусных препаратов, заявили в Росздравнадзоре - РИА Новости, 25.12.2023

В России достаточно антивирусных препаратов, заявили в Росздравнадзоре

Антивирусных, жаропонижающих и антибактериальных препаратов, а также лекарств для лечения гриппа и новой коронавирусной инфекции достаточно в России, заявили в... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T20:20

2023-12-25T20:20

2023-12-25T20:24

здоровье - общество

россия

алла самойлова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Антивирусных, жаропонижающих и антибактериальных препаратов, а также лекарств для лечения гриппа и новой коронавирусной инфекции достаточно в России, заявили в Росздравнадзоре. "На сегодняшний день в достаточном количестве имеются антивирусные, жаропонижающие, антибактериальные препараты, препараты для лечения гриппа, новой коронавирусной инфекции. Хочу отметить, что все лекарственные препараты необходимо принимать только по назначению врача", - передаются слова главы Росздравнадзора Аллы Самойловой в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минздрава РФ. По её словам, если препарата не окажется в аптеке, человек может обратиться к фармацевту, чтобы подобрать аналог. Врач назначает лечение по международному непатентованному, а не по торговому наименованию. "Росздравнадзор продолжит мониторинг наличия лекарственных препаратов в аптечной сети, в медицинских организациях в предновогодние дни и в новогодние праздники", - отметила Самойлова.

https://ria.ru/20211102/preparaty-1757425599.html

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здоровье - общество, россия, алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)