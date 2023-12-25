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В России достаточно антивирусных препаратов, заявили в Росздравнадзоре - РИА Новости, 25.12.2023
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20:20 25.12.2023 (обновлено: 20:24 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/roszdravnadzor-1918040956.html
В России достаточно антивирусных препаратов, заявили в Росздравнадзоре
В России достаточно антивирусных препаратов, заявили в Росздравнадзоре - РИА Новости, 25.12.2023
В России достаточно антивирусных препаратов, заявили в Росздравнадзоре
Антивирусных, жаропонижающих и антибактериальных препаратов, а также лекарств для лечения гриппа и новой коронавирусной инфекции достаточно в России, заявили в... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T20:20
2023-12-25T20:24
здоровье - общество
россия
алла самойлова
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Антивирусных, жаропонижающих и антибактериальных препаратов, а также лекарств для лечения гриппа и новой коронавирусной инфекции достаточно в России, заявили в Росздравнадзоре. "На сегодняшний день в достаточном количестве имеются антивирусные, жаропонижающие, антибактериальные препараты, препараты для лечения гриппа, новой коронавирусной инфекции. Хочу отметить, что все лекарственные препараты необходимо принимать только по назначению врача", - передаются слова главы Росздравнадзора Аллы Самойловой в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минздрава РФ. По её словам, если препарата не окажется в аптеке, человек может обратиться к фармацевту, чтобы подобрать аналог. Врач назначает лечение по международному непатентованному, а не по торговому наименованию. "Росздравнадзор продолжит мониторинг наличия лекарственных препаратов в аптечной сети, в медицинских организациях в предновогодние дни и в новогодние праздники", - отметила Самойлова.
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здоровье - общество, россия, алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Алла Самойлова, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В России достаточно антивирусных препаратов, заявили в Росздравнадзоре

Самойлова: в РФ достаточно антивирусных и антибактериальных препаратов

© iStock.com / MJ_PrototypeФармацевт держит в руках лекарства
Фармацевт держит в руках лекарства - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© iStock.com / MJ_Prototype
Фармацевт держит в руках лекарства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Антивирусных, жаропонижающих и антибактериальных препаратов, а также лекарств для лечения гриппа и новой коронавирусной инфекции достаточно в России, заявили в Росздравнадзоре.
"На сегодняшний день в достаточном количестве имеются антивирусные, жаропонижающие, антибактериальные препараты, препараты для лечения гриппа, новой коронавирусной инфекции. Хочу отметить, что все лекарственные препараты необходимо принимать только по назначению врача", - передаются слова главы Росздравнадзора Аллы Самойловой в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минздрава РФ.
По её словам, если препарата не окажется в аптеке, человек может обратиться к фармацевту, чтобы подобрать аналог. Врач назначает лечение по международному непатентованному, а не по торговому наименованию.
"Росздравнадзор продолжит мониторинг наличия лекарственных препаратов в аптечной сети, в медицинских организациях в предновогодние дни и в новогодние праздники", - отметила Самойлова.
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Здоровье - ОбществоРоссияАлла СамойловаФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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