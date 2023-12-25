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Роскачество разработало стандарт винной карты в ресторанах - РИА Новости, 25.12.2023
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04:27 25.12.2023 (обновлено: 05:50 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/roskachestvo-1917831687.html
Роскачество разработало стандарт винной карты в ресторанах
Роскачество разработало стандарт винной карты в ресторанах - РИА Новости, 25.12.2023
Роскачество разработало стандарт винной карты в ресторанах
Роскачество разработало стандарт винной карты в кафе и ресторанах, который заведения могут добровольно использовать, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T04:27
2023-12-25T05:50
общество
максим протасов
виктор евтухов
роскачество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Роскачество разработало стандарт винной карты в кафе и ресторанах, который заведения могут добровольно использовать, рассказал в интервью РИА Новости руководитель организации Максим Протасов. "По поручению Минпромторга мы разработали стандарт на карту вин, к которому можно будет присоединиться ресторанным заведениям. Потребители будут понимать, что ждать от карты вин, каким образом расположены терруары, как они описаны", — сообщил он. В начале ноября статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов объявил, что Минпромторг предлагает обязать рестораны представлять в меню российские вина.
https://ria.ru/20231213/vino-1915544520.html
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общество, максим протасов, виктор евтухов, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Общество, Максим Протасов, Виктор Евтухов, Роскачество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Роскачество разработало стандарт винной карты в ресторанах

Роскачество разработало стандарт винной карты в кафе и ресторанах

© Fotolia / Maksim ShebekoБокалы с вином
Бокалы с вином - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Fotolia / Maksim Shebeko
Бокалы с вином. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Роскачество разработало стандарт винной карты в кафе и ресторанах, который заведения могут добровольно использовать, рассказал в интервью РИА Новости руководитель организации Максим Протасов.
"По поручению Минпромторга мы разработали стандарт на карту вин, к которому можно будет присоединиться ресторанным заведениям. Потребители будут понимать, что ждать от карты вин, каким образом расположены терруары, как они описаны", — сообщил он.
Дубовые бочки для вызревания вина марки Мадера на винодельческом предприятии Массандра в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
В Роскачестве рассказали, на сколько выросло качество российского вина
13 декабря, 15:13
В начале ноября статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов объявил, что Минпромторг предлагает обязать рестораны представлять в меню российские вина.
 
ОбществоМаксим ПротасовВиктор ЕвтуховРоскачествоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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