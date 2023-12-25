https://ria.ru/20231225/roskachestvo-1917831687.html

Роскачество разработало стандарт винной карты в ресторанах

Роскачество разработало стандарт винной карты в ресторанах - РИА Новости, 25.12.2023

Роскачество разработало стандарт винной карты в ресторанах

Роскачество разработало стандарт винной карты в кафе и ресторанах, который заведения могут добровольно использовать, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T04:27

2023-12-25T04:27

2023-12-25T05:50

общество

максим протасов

виктор евтухов

роскачество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Роскачество разработало стандарт винной карты в кафе и ресторанах, который заведения могут добровольно использовать, рассказал в интервью РИА Новости руководитель организации Максим Протасов. "По поручению Минпромторга мы разработали стандарт на карту вин, к которому можно будет присоединиться ресторанным заведениям. Потребители будут понимать, что ждать от карты вин, каким образом расположены терруары, как они описаны", — сообщил он. В начале ноября статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов объявил, что Минпромторг предлагает обязать рестораны представлять в меню российские вина.

https://ria.ru/20231213/vino-1915544520.html

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2023

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общество, максим протасов, виктор евтухов, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)