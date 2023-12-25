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Матвиенко и Никишина обсудили итоги года и планы на 2024 год - РИА Новости, 25.12.2023
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18:29 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/rets-1918017661.html
Матвиенко и Никишина обсудили итоги года и планы на 2024 год
Матвиенко и Никишина обсудили итоги года и планы на 2024 год - РИА Новости, 25.12.2023
Матвиенко и Никишина обсудили итоги года и планы на 2024 год
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и генеральный директор Российского экспортного цента (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) Вероника Никишина... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:29
2023-12-25T18:29
экономика
россия
валентина матвиенко
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и генеральный директор Российского экспортного цента (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) Вероника Никишина встретились, чтобы подвести итоги года и обсудить перспективы на 2024 год, сообщает РЭЦ.В ходе встречи Матвиенко подчеркнула, что Совет Федерации тесно сотрудничает с РЭЦ, в том числе в рамках Евразийского женского форума.По словам спикера Совета Федерации, РЭЦ играет важную роль в развитии экспорта – важной составляющая внешнеэкономической торговли и связей России. "Экспортный потенциал страны не снижается. Прогнозы по итогам года говорят об успехах российского бизнеса. Предприниматели переориентировались на другие рынки, нашли способы развивать свой бизнес", - сказала Матвиенко.Она добавила, что РЭЦ оказывает большую поддержку регионам и конкретным компаниям в развитии экспортного потенциала.В свою очередь, Никишина рассказала об итогах работы РЭЦ в 2023 году и выступила с предложениями по совместной деятельности на следующий год."Нам есть о чем доложить. Несырьевой неэнергетический экспорт действительно один из драйверов нашей экономики, поэтому поддержка и Совета Федерации, и сенаторов, и регионов для того, чтобы наши экспортеры не чувствовали себя брошенными, решали сложнейшие задачи по переориентации на новые рынки – бесценна, и я хотела бы поблагодарить за эту поддержку в этом году и доложить о предложениях на следующий год по сотрудничеству, которое мы хотели бы продолжить для того, чтобы предстоящий год стал выходом на устойчивую траекторию роста", - подчеркнула гендиректор РЭЦ.Также глава Совета Федерации отметила тесное взаимодействие профильных Комитетов ведомства с представителями экспортного центра. Матвиенко подчеркнула готовность и дальше продолжать сотрудничество с РЭЦ, в том числе по укреплению нормативной базы и совершенствованию законодательства.Кроме того, председатель СФ поблагодарила Никишину за поддержку женского предпринимательства. "Готовимся к Четвертому Евразийскому женскому форуму, в повестке которого обязательно будет тема экономического взаимодействия, вопросы взаимовыгодного и независимого сотрудничества, без каких-либо ограничений", - отметила Матвиенко.Форум планируется провести в сентябре 2024 года.
https://ria.ru/20231225/nikishina-1918003520.html
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экономика, россия, валентина матвиенко, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Валентина Матвиенко, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Матвиенко и Никишина обсудили итоги года и планы на 2024 год

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и генеральный директор Российского экспортного цента (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) Вероника Никишина встретились, чтобы подвести итоги года и обсудить перспективы на 2024 год, сообщает РЭЦ.
В ходе встречи Матвиенко подчеркнула, что Совет Федерации тесно сотрудничает с РЭЦ, в том числе в рамках Евразийского женского форума.
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По словам спикера Совета Федерации, РЭЦ играет важную роль в развитии экспорта – важной составляющая внешнеэкономической торговли и связей России. "Экспортный потенциал страны не снижается. Прогнозы по итогам года говорят об успехах российского бизнеса. Предприниматели переориентировались на другие рынки, нашли способы развивать свой бизнес", - сказала Матвиенко.
Она добавила, что РЭЦ оказывает большую поддержку регионам и конкретным компаниям в развитии экспортного потенциала.
В свою очередь, Никишина рассказала об итогах работы РЭЦ в 2023 году и выступила с предложениями по совместной деятельности на следующий год.
"Нам есть о чем доложить. Несырьевой неэнергетический экспорт действительно один из драйверов нашей экономики, поэтому поддержка и Совета Федерации, и сенаторов, и регионов для того, чтобы наши экспортеры не чувствовали себя брошенными, решали сложнейшие задачи по переориентации на новые рынки – бесценна, и я хотела бы поблагодарить за эту поддержку в этом году и доложить о предложениях на следующий год по сотрудничеству, которое мы хотели бы продолжить для того, чтобы предстоящий год стал выходом на устойчивую траекторию роста", - подчеркнула гендиректор РЭЦ.
Также глава Совета Федерации отметила тесное взаимодействие профильных Комитетов ведомства с представителями экспортного центра. Матвиенко подчеркнула готовность и дальше продолжать сотрудничество с РЭЦ, в том числе по укреплению нормативной базы и совершенствованию законодательства.
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Кроме того, председатель СФ поблагодарила Никишину за поддержку женского предпринимательства. "Готовимся к Четвертому Евразийскому женскому форуму, в повестке которого обязательно будет тема экономического взаимодействия, вопросы взаимовыгодного и независимого сотрудничества, без каких-либо ограничений", - отметила Матвиенко.
Форум планируется провести в сентябре 2024 года.
 
ЭкономикаРоссияВалентина МатвиенкоВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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