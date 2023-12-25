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Почти 5 тысяч предпринимателей приняли участие в региональных встречах КМСП - РИА Новости, 25.12.2023
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12:18 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/regionalnye_vstrechi_kmsp-1917904971.html
Почти 5 тысяч предпринимателей приняли участие в региональных встречах КМСП
Почти 5 тысяч предпринимателей приняли участие в региональных встречах КМСП - РИА Новости, 25.12.2023
Почти 5 тысяч предпринимателей приняли участие в региональных встречах КМСП
Корпорация МСП (КМСП) в 2023 году провела очные встречи с представителями малого и среднего бизнеса 80 регионов, которые посетили почти 3,2 тысячи человек, еще... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:18
2023-12-25T12:18
корпорация мсп
предприниматели
бизнес
александр исаевич
регионы
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) в 2023 году провела очные встречи с представителями малого и среднего бизнеса 80 регионов, которые посетили почти 3,2 тысячи человек, еще более 1,6 тысячи принимали участие в онлайн-формате, сообщил, подводя итоги года, генеральный директор компании Александр Исаевич. "Для нас такие встречи — это возможность не просто встретиться и пообщаться лично с предпринимателями, а выстроить личный контакт с каждым из них, поучаствовать при необходимости в решении важных для них вопросов. За год во время мероприятий в регионах мы получили более тысячи обращений, причем свыше 600 мы с коллегами отработали сразу же, во время мероприятий. Еще порядка 400 поднятых предпринимателями вопросов взято в проработку сотрудниками Корпорации и дочерних структур", — отметил Исаевич, слова которого приводится в сообщении. По его словам, во время встреч с бизнесом в регионах 77% вопросов касалось получения финансовых мер поддержки. Примерно каждый десятый вопрос предпринимателей был связан со сбытом продукции: участием в закупках по 223-ФЗ, поиском поставщиков, попаданием на полки торговых сетей и открытия "Фермерских островков". Также часто малый и средний бизнес на местах интересовали работа сервисов Цифровой платформы МСП.РФ, защита прав предпринимателей, имущественная поддержка, обучающие программы Корпорации МСП, отметили в пресс-службе. Там напомнили, что государственная поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20231218/kmsp-1915989858.html
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корпорация мсп, предприниматели, бизнес, александр исаевич, регионы
Корпорация МСП, Предприниматели, Бизнес, Александр Исаевич, Регионы

Почти 5 тысяч предпринимателей приняли участие в региональных встречах КМСП

© Фото : КМСП Вывеска Корпорации МСП
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : КМСП
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) в 2023 году провела очные встречи с представителями малого и среднего бизнеса 80 регионов, которые посетили почти 3,2 тысячи человек, еще более 1,6 тысячи принимали участие в онлайн-формате, сообщил, подводя итоги года, генеральный директор компании Александр Исаевич.
"Для нас такие встречи — это возможность не просто встретиться и пообщаться лично с предпринимателями, а выстроить личный контакт с каждым из них, поучаствовать при необходимости в решении важных для них вопросов. За год во время мероприятий в регионах мы получили более тысячи обращений, причем свыше 600 мы с коллегами отработали сразу же, во время мероприятий. Еще порядка 400 поднятых предпринимателями вопросов взято в проработку сотрудниками Корпорации и дочерних структур", — отметил Исаевич, слова которого приводится в сообщении.
По его словам, во время встреч с бизнесом в регионах 77% вопросов касалось получения финансовых мер поддержки. Примерно каждый десятый вопрос предпринимателей был связан со сбытом продукции: участием в закупках по 223-ФЗ, поиском поставщиков, попаданием на полки торговых сетей и открытия "Фермерских островков". Также часто малый и средний бизнес на местах интересовали работа сервисов Цифровой платформы МСП.РФ, защита прав предпринимателей, имущественная поддержка, обучающие программы Корпорации МСП, отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что государственная поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Каждый 12-й предприниматель страны получил поддержку КМСП в 2023 году
18 декабря, 09:00
 
Корпорация МСППредпринимателиБизнесАлександр ИсаевичРегионы
 
 
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