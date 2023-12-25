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В Москве в 2024 году начнут работать центры выдачи средств реабилитации - РИА Новости, 25.12.2023
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11:49 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/reabilitatsiya-1917893743.html
В Москве в 2024 году начнут работать центры выдачи средств реабилитации
В Москве в 2024 году начнут работать центры выдачи средств реабилитации - РИА Новости, 25.12.2023
В Москве в 2024 году начнут работать центры выдачи средств реабилитации
Центры выдачи технических средств реабилитации заработают в Москве в следующем году, каждого человека будет сопровождать индивидуальный консультант, сообщила в... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:49
2023-12-25T11:49
москва
анастасия ракова
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Центры выдачи технических средств реабилитации заработают в Москве в следующем году, каждого человека будет сопровождать индивидуальный консультант, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Для людей с инвалидностью очень важны технические средства реабилитации. И раньше для того, чтобы получить новую коляску, они приходили на склад, забирали ее в собранном виде, а дальше - как хочешь, подстраивай под себя, смотри, подходит она тебе или нет. Мы тоже считаем, что это неправильно. Поэтому в этом году запустили впервые, а на будущий год сделаем массовым, центры выдачи технических средств реабилитации, где каждого человека сопровождает индивидуальный консультант", - рассказала Ракова. Заммэра уточнила, что консультант сможет прибор или аппарат подстроить непосредственно под человека, а человек - протестировать, "что сделает тоже эту услугу более человеко-ориентированной и позволит эти приборы под каждого конкретного клиента доработать".
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Ольга Фомченкова
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москва, анастасия ракова , здоровье - общество
Москва, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество
В Москве в 2024 году начнут работать центры выдачи средств реабилитации

Ракова: центры выдачи средств реабилитации заработают в Москве в 2024 году

© iStock.com / gorodenkoffМедсестра с пациентом в коридоре больницы
Медсестра с пациентом в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© iStock.com / gorodenkoff
Медсестра с пациентом в коридоре больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Центры выдачи технических средств реабилитации заработают в Москве в следующем году, каждого человека будет сопровождать индивидуальный консультант, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Для людей с инвалидностью очень важны технические средства реабилитации. И раньше для того, чтобы получить новую коляску, они приходили на склад, забирали ее в собранном виде, а дальше - как хочешь, подстраивай под себя, смотри, подходит она тебе или нет. Мы тоже считаем, что это неправильно. Поэтому в этом году запустили впервые, а на будущий год сделаем массовым, центры выдачи технических средств реабилитации, где каждого человека сопровождает индивидуальный консультант", - рассказала Ракова.
Заммэра уточнила, что консультант сможет прибор или аппарат подстроить непосредственно под человека, а человек - протестировать, "что сделает тоже эту услугу более человеко-ориентированной и позволит эти приборы под каждого конкретного клиента доработать".
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Госдума приняла закон о социальной реабилитации инвалидов
14 декабря, 10:58
 
МоскваАнастасия РаковаЗдоровье - Общество
 
 
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