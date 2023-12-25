https://ria.ru/20231225/reabilitatsiya-1917893743.html

В Москве в 2024 году начнут работать центры выдачи средств реабилитации

В Москве в 2024 году начнут работать центры выдачи средств реабилитации - РИА Новости, 25.12.2023

В Москве в 2024 году начнут работать центры выдачи средств реабилитации

Центры выдачи технических средств реабилитации заработают в Москве в следующем году, каждого человека будет сопровождать индивидуальный консультант, сообщила в... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:49

2023-12-25T11:49

2023-12-25T11:49

москва

анастасия ракова

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Центры выдачи технических средств реабилитации заработают в Москве в следующем году, каждого человека будет сопровождать индивидуальный консультант, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Для людей с инвалидностью очень важны технические средства реабилитации. И раньше для того, чтобы получить новую коляску, они приходили на склад, забирали ее в собранном виде, а дальше - как хочешь, подстраивай под себя, смотри, подходит она тебе или нет. Мы тоже считаем, что это неправильно. Поэтому в этом году запустили впервые, а на будущий год сделаем массовым, центры выдачи технических средств реабилитации, где каждого человека сопровождает индивидуальный консультант", - рассказала Ракова. Заммэра уточнила, что консультант сможет прибор или аппарат подстроить непосредственно под человека, а человек - протестировать, "что сделает тоже эту услугу более человеко-ориентированной и позволит эти приборы под каждого конкретного клиента доработать".

https://ria.ru/20231214/zakon-1915699953.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, анастасия ракова , здоровье - общество