https://ria.ru/20231225/reabilitatsiya-1917893743.html
В Москве в 2024 году начнут работать центры выдачи средств реабилитации
В Москве в 2024 году начнут работать центры выдачи средств реабилитации - РИА Новости, 25.12.2023
В Москве в 2024 году начнут работать центры выдачи средств реабилитации
Центры выдачи технических средств реабилитации заработают в Москве в следующем году, каждого человека будет сопровождать индивидуальный консультант, сообщила в... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:49
2023-12-25T11:49
2023-12-25T11:49
москва
анастасия ракова
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Центры выдачи технических средств реабилитации заработают в Москве в следующем году, каждого человека будет сопровождать индивидуальный консультант, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Для людей с инвалидностью очень важны технические средства реабилитации. И раньше для того, чтобы получить новую коляску, они приходили на склад, забирали ее в собранном виде, а дальше - как хочешь, подстраивай под себя, смотри, подходит она тебе или нет. Мы тоже считаем, что это неправильно. Поэтому в этом году запустили впервые, а на будущий год сделаем массовым, центры выдачи технических средств реабилитации, где каждого человека сопровождает индивидуальный консультант", - рассказала Ракова. Заммэра уточнила, что консультант сможет прибор или аппарат подстроить непосредственно под человека, а человек - протестировать, "что сделает тоже эту услугу более человеко-ориентированной и позволит эти приборы под каждого конкретного клиента доработать".
https://ria.ru/20231214/zakon-1915699953.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анастасия ракова , здоровье - общество
Москва, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество
В Москве в 2024 году начнут работать центры выдачи средств реабилитации
Ракова: центры выдачи средств реабилитации заработают в Москве в 2024 году
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Центры выдачи технических средств реабилитации заработают в Москве в следующем году, каждого человека будет сопровождать индивидуальный консультант, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Для людей с инвалидностью очень важны технические средства реабилитации. И раньше для того, чтобы получить новую коляску, они приходили на склад, забирали ее в собранном виде, а дальше - как хочешь, подстраивай под себя, смотри, подходит она тебе или нет. Мы тоже считаем, что это неправильно. Поэтому в этом году запустили впервые, а на будущий год сделаем массовым, центры выдачи технических средств реабилитации, где каждого человека сопровождает индивидуальный консультант", - рассказала Ракова.
Заммэра уточнила, что консультант сможет прибор или аппарат подстроить непосредственно под человека, а человек - протестировать, "что сделает тоже эту услугу более человеко-ориентированной и позволит эти приборы под каждого конкретного клиента доработать".
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