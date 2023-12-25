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Путин подписал закон о порядке оценки ресурсов полезных ископаемых - РИА Новости, 25.12.2023
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19:07 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/putin-1918028847.html
Путин подписал закон о порядке оценки ресурсов полезных ископаемых
Путин подписал закон о порядке оценки ресурсов полезных ископаемых - РИА Новости, 25.12.2023
Путин подписал закон о порядке оценки ресурсов полезных ископаемых
Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке оценки недропользователями прогнозных ресурсов полезных ископаемых, проверке и учете результатов этой... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T19:07
2023-12-25T19:07
владимир путин
россия
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке оценки недропользователями прогнозных ресурсов полезных ископаемых, проверке и учете результатов этой оценки. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон разработан в целях законодательного регулирования системы оценки и учета прогнозных ресурсов полезных ископаемых. Согласно документу, оценка таких ресурсов проводится при геологическом изучении недр в соответствии с утвержденной проектной документацией. Недропользователи проводят оценку за счет собственных средств, если это предусмотрено проектной документацией, или бюджетных средств, если это предусмотрено госконтрактом или госзаданием. Результаты оценки будут включаться в геологические отчеты, которые пользователи недр представляют в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды. Эти результаты подлежат апробации, то есть проверке достоверности и соответствия оценки классификациям запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых. Апробация организуется Роснедрами или их территориальными органами и проводится создаваемой ими комиссией. Порядок и сроки ее проведения установит Минприроды РФ. По итогам апробации принимается решение о достоверности (недостоверности) оценки и ее соответствии (несоответствии) классификации запасов и прогнозных ресурсов, оформляемое положительным (отрицательным) заключением. Положительное заключение является основанием для постановки прогнозных ресурсов на учет в государственном кадастре месторождений и проявлений полезных ископаемых и включения этой информации в единый фонд геологической информации о недрах. При отрицательном же заключении соответствующие сведения включаются лишь в единый фонд геологической информации о недрах. Закон также предусматривает, что правительство РФ установит порядок подготовки, согласования и утверждения проектной документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. А пользователи недр, обнаружившие в отходах недропользования не указанные в лицензии полезные ископаемые, смогут подать в Роснедра заявку о внесении изменений в лицензию. Но это не касается пользователей участков недр местного значения. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20231219/nedry-1916813224.html
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владимир путин, россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Владимир Путин, Россия, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Путин подписал закон о порядке оценки ресурсов полезных ископаемых

Путин подписал закон о порядке оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке оценки недропользователями прогнозных ресурсов полезных ископаемых, проверке и учете результатов этой оценки. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон разработан в целях законодательного регулирования системы оценки и учета прогнозных ресурсов полезных ископаемых. Согласно документу, оценка таких ресурсов проводится при геологическом изучении недр в соответствии с утвержденной проектной документацией.
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Недропользователи проводят оценку за счет собственных средств, если это предусмотрено проектной документацией, или бюджетных средств, если это предусмотрено госконтрактом или госзаданием. Результаты оценки будут включаться в геологические отчеты, которые пользователи недр представляют в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды.
Эти результаты подлежат апробации, то есть проверке достоверности и соответствия оценки классификациям запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых. Апробация организуется Роснедрами или их территориальными органами и проводится создаваемой ими комиссией. Порядок и сроки ее проведения установит Минприроды РФ. По итогам апробации принимается решение о достоверности (недостоверности) оценки и ее соответствии (несоответствии) классификации запасов и прогнозных ресурсов, оформляемое положительным (отрицательным) заключением.
Положительное заключение является основанием для постановки прогнозных ресурсов на учет в государственном кадастре месторождений и проявлений полезных ископаемых и включения этой информации в единый фонд геологической информации о недрах. При отрицательном же заключении соответствующие сведения включаются лишь в единый фонд геологической информации о недрах.
Закон также предусматривает, что правительство РФ установит порядок подготовки, согласования и утверждения проектной документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. А пользователи недр, обнаружившие в отходах недропользования не указанные в лицензии полезные ископаемые, смогут подать в Роснедра заявку о внесении изменений в лицензию. Но это не касается пользователей участков недр местного значения.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
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Владимир ПутинРоссияФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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