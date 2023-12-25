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Путин заявил, что участники взятия Марьинки достойны государственных наград
Путин заявил, что участники взятия Марьинки достойны государственных наград - РИА Новости, 25.12.2023
Путин заявил, что участники взятия Марьинки достойны государственных наград
Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что участники взятия населенного пункта Марьинка достойны государственных... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:29
2023-12-25T18:29
2023-12-25T18:29
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
донецкая народная республика
сергей шойгу
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что участники взятия населенного пункта Марьинка достойны государственных наград, и поручил подготовить предложения по всем отличившимся. В ходе доклада Шойгу сообщил, что ВС РФ полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике. "Знаю, что наши военнослужащие воевали в высшей степени достойно и безусловно достойны государственных наград. Сделайте, пожалуйста, предложение по всем, кого вы считаете наиболее отличившимся", - сообщил Путин.
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россия, владимир путин, донецкая народная республика, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу
Путин заявил, что участники взятия Марьинки достойны государственных наград
Путин заявил Шойгу, что участники взятия Марьинки достойны госнаград