https://ria.ru/20231225/putin-1918018014.html

Путин заявил, что участники взятия Марьинки достойны государственных наград

Путин заявил, что участники взятия Марьинки достойны государственных наград - РИА Новости, 25.12.2023

Путин заявил, что участники взятия Марьинки достойны государственных наград

Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что участники взятия населенного пункта Марьинка достойны государственных... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:29

2023-12-25T18:29

2023-12-25T18:29

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

донецкая народная республика

сергей шойгу

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что участники взятия населенного пункта Марьинка достойны государственных наград, и поручил подготовить предложения по всем отличившимся. В ходе доклада Шойгу сообщил, что ВС РФ полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике. "Знаю, что наши военнослужащие воевали в высшей степени достойно и безусловно достойны государственных наград. Сделайте, пожалуйста, предложение по всем, кого вы считаете наиболее отличившимся", - сообщил Путин.

россия

донецкая народная республика

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россия, владимир путин, донецкая народная республика, сергей шойгу