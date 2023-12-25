https://ria.ru/20231225/putin-1918003355.html

Путин подписал закон о стимулировании спроса на российскую промпродукцию

Путин подписал закон о стимулировании спроса на российскую промпродукцию - РИА Новости, 25.12.2023

Путин подписал закон о стимулировании спроса на российскую промпродукцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах стимулирования спроса на российскую промышленную продукцию и создании условий для ее приоритетного... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T17:31

2023-12-25T17:31

2023-12-25T17:31

экономика

россия

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах стимулирования спроса на российскую промышленную продукцию и создании условий для ее приоритетного использования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он дополняет закон "О промышленной политике в РФ" рядом понятий, в том числе "российская промышленная продукция", "производитель российской промышленной продукции", "цифровой паспорт промышленной продукции". Минпромторг РФ будет вести реестр российской промышленной продукции и определять образец, порядок использования и прекращения использования логотипа "Российская промышленная продукция". Внесение продукции в реестр станет основанием для использования этого логотипа для поддержания интереса к российской промышленной продукции и ее продвижения на рынке. Для включения в реестр продукция должна соответствовать критериям, утвержденным кабмином. С учетом изменения понятийного аппарата актуализируются обозначенные в законе цели, задачи и принципы промышленной политики. А правительству РФ предоставляются полномочия устанавливать требования о приоритетном порядке приобретения, использования и реализации отечественной продукции, пояснял первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Новый закон также предусматривает создание системы цифровых паспортов промышленной продукции. Речь идет о формировании единого механизма идентификации товаров и аккумулирования данных о мерах поддержки производителей и заказчиков, работающих по 44-ФЗ (о контрактной системе в сфере госзакупок) и 223-ФЗ (о закупках отдельных видов юрлиц), отмечал Осьмаков. Цифровые паспорта, которые будут открыты для пользователей электронных площадок, по его словам, помогут подобрать аналоги импорта и покажут возможность экономить на закупках. Новый закон вступает в силу c 1 июля 2024 года.

https://ria.ru/20231222/markirovka-1917554113.html

https://ria.ru/20231223/zapret-1917601781.html

https://ria.ru/20231129/kitay-1912525935.html

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экономика, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)