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Путин подписал закон о стимулировании спроса на российскую промпродукцию - РИА Новости, 25.12.2023
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17:31 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/putin-1918003355.html
Путин подписал закон о стимулировании спроса на российскую промпродукцию
Путин подписал закон о стимулировании спроса на российскую промпродукцию - РИА Новости, 25.12.2023
Путин подписал закон о стимулировании спроса на российскую промпродукцию
Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах стимулирования спроса на российскую промышленную продукцию и создании условий для ее приоритетного... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:31
2023-12-25T17:31
экономика
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах стимулирования спроса на российскую промышленную продукцию и создании условий для ее приоритетного использования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он дополняет закон "О промышленной политике в РФ" рядом понятий, в том числе "российская промышленная продукция", "производитель российской промышленной продукции", "цифровой паспорт промышленной продукции". Минпромторг РФ будет вести реестр российской промышленной продукции и определять образец, порядок использования и прекращения использования логотипа "Российская промышленная продукция". Внесение продукции в реестр станет основанием для использования этого логотипа для поддержания интереса к российской промышленной продукции и ее продвижения на рынке. Для включения в реестр продукция должна соответствовать критериям, утвержденным кабмином. С учетом изменения понятийного аппарата актуализируются обозначенные в законе цели, задачи и принципы промышленной политики. А правительству РФ предоставляются полномочия устанавливать требования о приоритетном порядке приобретения, использования и реализации отечественной продукции, пояснял первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Новый закон также предусматривает создание системы цифровых паспортов промышленной продукции. Речь идет о формировании единого механизма идентификации товаров и аккумулирования данных о мерах поддержки производителей и заказчиков, работающих по 44-ФЗ (о контрактной системе в сфере госзакупок) и 223-ФЗ (о закупках отдельных видов юрлиц), отмечал Осьмаков. Цифровые паспорта, которые будут открыты для пользователей электронных площадок, по его словам, помогут подобрать аналоги импорта и покажут возможность экономить на закупках. Новый закон вступает в силу c 1 июля 2024 года.
https://ria.ru/20231222/markirovka-1917554113.html
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экономика, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Путин подписал закон о стимулировании спроса на российскую промпродукцию

Путин подписал закон о мерах стимулирования спроса на российскую промпродукцию

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах стимулирования спроса на российскую промышленную продукцию и создании условий для ее приоритетного использования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Он дополняет закон "О промышленной политике в РФ" рядом понятий, в том числе "российская промышленная продукция", "производитель российской промышленной продукции", "цифровой паспорт промышленной продукции".
Девушка распыляет растительное масло на салат - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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Минпромторг РФ будет вести реестр российской промышленной продукции и определять образец, порядок использования и прекращения использования логотипа "Российская промышленная продукция". Внесение продукции в реестр станет основанием для использования этого логотипа для поддержания интереса к российской промышленной продукции и ее продвижения на рынке. Для включения в реестр продукция должна соответствовать критериям, утвержденным кабмином.
С учетом изменения понятийного аппарата актуализируются обозначенные в законе цели, задачи и принципы промышленной политики. А правительству РФ предоставляются полномочия устанавливать требования о приоритетном порядке приобретения, использования и реализации отечественной продукции, пояснял первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.
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23 декабря, 01:19
Новый закон также предусматривает создание системы цифровых паспортов промышленной продукции. Речь идет о формировании единого механизма идентификации товаров и аккумулирования данных о мерах поддержки производителей и заказчиков, работающих по 44-ФЗ (о контрактной системе в сфере госзакупок) и 223-ФЗ (о закупках отдельных видов юрлиц), отмечал Осьмаков. Цифровые паспорта, которые будут открыты для пользователей электронных площадок, по его словам, помогут подобрать аналоги импорта и покажут возможность экономить на закупках.
Новый закон вступает в силу c 1 июля 2024 года.
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29 ноября, 05:48
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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