https://ria.ru/20231225/promyshlennost-1917830020.html

Парализовали Киев. "Непредсказуемый" удар России вызвал шок на Украине

Парализовали Киев. "Непредсказуемый" удар России вызвал шок на Украине - РИА Новости, 25.12.2023

Парализовали Киев. "Непредсказуемый" удар России вызвал шок на Украине

Россия уничтожила военную промышленность Украины и новым оружием постоянно вынуждает Киев менять свои запросы к Западу, заявил анонимный старший офицер ВСУ в... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T03:40

2023-12-25T03:40

2023-12-25T04:41

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

сша

великобритания

южная корея

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786214141_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_dd3882e8102acd907fb822c1424efbe6.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия уничтожила военную промышленность Украины и новым оружием постоянно вынуждает Киев менять свои запросы к Западу, заявил анонимный старший офицер ВСУ в интервью британской газете The Independent."России удалось парализовать промышленность Киева, <...>, лишив Украину возможности производить нужное снаряжение у себя", — сообщает издание со ссылкой на слова офицера.По словам представителя ВСУ, сейчас Украина целиком зависит от поставок от США, Великобритании, Евросоюза и Южной Кореи.Офицер также отметил, что использование все нового оружия и тактики российской армией заставляет Киев постоянно адаптировать свои запросы к Западу по поводу военных поставок."Некоторые вещи сложно предсказывать. Например, <...>, сейчас нам нужно больше ракет для (зенитно-ракетного комплекса. — Прим. ред.) Patriot, чем мы ожидали", — пожаловался военный.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231224/oborona-1917717176.html

https://ria.ru/20231218/mistika-1916382404.html

россия

украина

сша

великобритания

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), сша, великобритания, южная корея