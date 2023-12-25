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Парализовали Киев. "Непредсказуемый" удар России вызвал шок на Украине - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:40 25.12.2023 (обновлено: 04:41 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/promyshlennost-1917830020.html
Парализовали Киев. "Непредсказуемый" удар России вызвал шок на Украине
Парализовали Киев. "Непредсказуемый" удар России вызвал шок на Украине - РИА Новости, 25.12.2023
Парализовали Киев. "Непредсказуемый" удар России вызвал шок на Украине
Россия уничтожила военную промышленность Украины и новым оружием постоянно вынуждает Киев менять свои запросы к Западу, заявил анонимный старший офицер ВСУ в... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T03:40
2023-12-25T04:41
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
сша
великобритания
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия уничтожила военную промышленность Украины и новым оружием постоянно вынуждает Киев менять свои запросы к Западу, заявил анонимный старший офицер ВСУ в интервью британской газете The Independent."России удалось парализовать промышленность Киева, &lt;...&gt;, лишив Украину возможности производить нужное снаряжение у себя", — сообщает издание со ссылкой на слова офицера.По словам представителя ВСУ, сейчас Украина целиком зависит от поставок от США, Великобритании, Евросоюза и Южной Кореи.Офицер также отметил, что использование все нового оружия и тактики российской армией заставляет Киев постоянно адаптировать свои запросы к Западу по поводу военных поставок."Некоторые вещи сложно предсказывать. Например, &lt;...&gt;, сейчас нам нужно больше ракет для (зенитно-ракетного комплекса. — Прим. ред.) Patriot, чем мы ожидали", — пожаловался военный.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231224/oborona-1917717176.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), сша, великобритания, южная корея
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), США, Великобритания, Южная Корея, Специальная военная операция на Украине
Парализовали Киев. "Непредсказуемый" удар России вызвал шок на Украине

Старший офицер ВСУ: Россия лишила Украину возможности производить нужное оружие

© AP Photo / Emilio MorenattiПоследствия удара по киевскому оборонному заводу "Артем"
Последствия удара по киевскому оборонному заводу Артем - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Последствия удара по киевскому оборонному заводу "Артем". Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия уничтожила военную промышленность Украины и новым оружием постоянно вынуждает Киев менять свои запросы к Западу, заявил анонимный старший офицер ВСУ в интервью британской газете The Independent.
«
"России удалось парализовать промышленность Киева, <...>, лишив Украину возможности производить нужное снаряжение у себя", — сообщает издание со ссылкой на слова офицера.
По словам представителя ВСУ, сейчас Украина целиком зависит от поставок от США, Великобритании, Евросоюза и Южной Кореи.
Офицер также отметил, что использование все нового оружия и тактики российской армией заставляет Киев постоянно адаптировать свои запросы к Западу по поводу военных поставок.
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"Некоторые вещи сложно предсказывать. Например, <...>, сейчас нам нужно больше ракет для (зенитно-ракетного комплекса. — Прим. ред.) Patriot, чем мы ожидали", — пожаловался военный.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныПэтриот (зенитный ракетный комплекс )СШАВеликобританияЮжная Корея
 
 
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