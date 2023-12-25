https://ria.ru/20231225/proizvodstvo-1917963797.html

Первое в России производство ESС открыли в Костромской области

Первое в России производство ESС открыли в Костромской области - РИА Новости, 25.12.2023

Первое в России производство ESС открыли в Костромской области

Губернатор Костромской области Сергей Ситников и замглавы Минпромторга Василий Шпак открыли в регионе первое в стране российское производство ESС - системы... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:44

2023-12-25T15:44

2023-12-25T17:01

костромская область

костромская область

россия

кострома

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

сергей ситников

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КОСТРОМА, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников и замглавы Минпромторга Василий Шпак открыли в регионе первое в стране российское производство ESС - системы стабилизации для легковых автомобилей, сообщает администрация региона. Отмечается, что вопрос реализации проекта обсуждался в октябре 2022 года в ходе рабочей поездки губернатора Сергея Ситникова на электромеханический завод "Пегас". "Для производства блоков ABS/ESC на заводе НПП Итэлма в Костроме были построены отдельные цеха с производственными линиями, отвечающими всем международным стандартам. Внедрение импортозамещенных систем стабилизации было разделено на два этапа", - говорится в сообщении. В июле 2023 года был начат выпуск систем ABS, а с 19 декабря стартовало серийное производство систем стабилизации. Первые отечественные автомобили будут укомплектованы санкционно-стойкими ESC уже в начале 2024 года, подчеркивает администрация Костромской области. "Я вижу, что сегодня предприятие работает слаженно, развивается, требует большое количество людей. Обратите внимание - какое большое количество молодежи сегодня работает. Слова благодарности "Итэлме" за то, что привлекли молодежь", - отметил на открытии нового производства губернатор Сергей Ситников. По информации руководства предприятия, поэтапный план запуска новых направлений объясняется особенностями производства и адаптации блоков ESC, которые требуют значительно больше времени и компетенций в сравнении с выпуском блоков ABS. Системы стабилизации будут производиться по полученной компанией лицензии, включающей в себя весь пакет конструкторской документации, технологическую документацию, а также программное обеспечение, отмечает администрация региона. В рамках лицензионного соглашения было организовано повышение квалификации и обучение сотрудников производственных линий. "Таких приборов раньше в стране у нас не производили. Это достаточно экологичные изделия. И вдвойне приятно, что мы с этим справились. Уровень организации производства очень высокий. В пике производство и мощность предприятия по антиблокировочным системам и системе устойчивости составит 1 миллион 200 тысяч единиц. Уже со следующего года начнется локализация этих приборов с точки зрения монтажа печатных плат, использования разъемов, пассивных компонентов, резистов, конденсаторов", - отметил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. По данным областной администрации, первые системы стабилизации, произведенные в Костроме, будут поставляться для автомобилей LadaVesta. В настоящее время ведутся переговоры о поставке блоков ESC и другим отечественным автопроизводителям. Суммарный объем производства ABS/ESP на 2024 год составит 550 тысяч штук, при этом объем ESC может составить до половины всех произведенных блоков.

https://ria.ru/20231116/moloko-1909942946.html

https://ria.ru/20231206/apteki-1914224692.html

https://ria.ru/20231127/opk-1912103336.html

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костромская область, россия, кострома, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сергей ситников