https://ria.ru/20231225/proizvodstvo-1917946359.html

В Тольятти открылась первая очередь завода по производству беспилотников

В Тольятти открылась первая очередь завода по производству беспилотников - РИА Новости, 25.12.2023

В Тольятти открылась первая очередь завода по производству беспилотников

Первая очередь производства беспилотных авиационных систем (БАС) запущена в понедельник в особой экономической зоне "Тольятти", сообщил журналистам на открытии... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T14:51

2023-12-25T14:51

2023-12-25T14:51

тольятти

самарская область

технологии

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ТОЛЬЯТТИ, 25 дек - РИА Новости. Первая очередь производства беспилотных авиационных систем (БАС) запущена в понедельник в особой экономической зоне "Тольятти", сообщил журналистам на открытии губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Старт производства беспилотных авиационных систем в Самарской области на производственном, промышленном уровне сегодня произошел. Уже в следующий год 1,5 тысячи беспилотников должны быть изготовлены здесь, дальше - больше, поскольку у нас (есть) совместные планы с компанией ("Транспорт будущего" - ред.) по расширению производства", - сказал глава региона. На заводе планируется собирать отечественные БАС для сельского хозяйства, мониторинга и доставки. Первая очередь завода будет производить агродроны модели "Гектор S-80", а также станет учебным центром и центром компетенций в области точного земледелия с использованием дронов. "На сегодня трудоустроено более 70 человек, еще более 140 человек работают по договорам подряда, наша задача - более 300 человек чтобы работало на конец года и постоянно увеличивать это количество", - сообщил генеральный директор "Транспорта будущего" Юрий Козаренко. Компания "Транспорт будущего" инвестировала в первую линию производства более 3 миллиардов рублей, в целом в проект будет направлено свыше 7 миллиардов рублей. Речь идет о расширении предприятия: его вторая очередь будет запущена к июлю, третья - в декабре 2024 года. Всего на производственной площадке будет налажен выпуск семи моделей дронов, а также ключевых комплектующих БАС: винтов, двигателей, драйверов, полетных контроллеров, корпусных деталей и других.

https://ria.ru/20231225/bespilotniki-1917840177.html

https://ria.ru/20231219/bespilotniki-1916634839.html

тольятти

самарская область

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тольятти, самарская область, технологии