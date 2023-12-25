https://ria.ru/20231225/proisshestvie-1917819311.html

В Мурманской области на территории причала ФГУП "Атомфлот" произошло ЧП

В Мурманской области на территории причала ФГУП "Атомфлот" произошло ЧП - РИА Новости, 25.12.2023

В Мурманской области на территории причала ФГУП "Атомфлот" произошло ЧП

ЧП произошло на территории причала ФГУП "Атомфлот" в Мурманской области, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Мурманской области. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T00:03

2023-12-25T00:03

2023-12-25T00:03

происшествия

мурманская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

атомфлот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148119/54/1481195457_0:335:3046:2048_1920x0_80_0_0_3bf562ae662ac002f3b8215b714a8166.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. ЧП произошло на территории причала ФГУП "Атомфлот" в Мурманской области, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Мурманской области. "В Главное управление МЧС России по Мурманской области поступило сообщение о происшествии на территории причала ФГУП "Атомфлот", к месту выдвинулись экстренные службы. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231224/vzryv-1917812145.html

мурманская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мурманская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атомфлот