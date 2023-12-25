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В Мурманской области на территории причала ФГУП "Атомфлот" произошло ЧП
В Мурманской области на территории причала ФГУП "Атомфлот" произошло ЧП - РИА Новости, 25.12.2023
В Мурманской области на территории причала ФГУП "Атомфлот" произошло ЧП
ЧП произошло на территории причала ФГУП "Атомфлот" в Мурманской области, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Мурманской области. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T00:03
2023-12-25T00:03
2023-12-25T00:03
происшествия
мурманская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
атомфлот
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. ЧП произошло на территории причала ФГУП "Атомфлот" в Мурманской области, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Мурманской области. "В Главное управление МЧС России по Мурманской области поступило сообщение о происшествии на территории причала ФГУП "Атомфлот", к месту выдвинулись экстренные службы. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231224/vzryv-1917812145.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, мурманская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атомфлот
Происшествия, Мурманская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Атомфлот
В Мурманской области на территории причала ФГУП "Атомфлот" произошло ЧП
МЧС: в Мурманской области на территории причала ФГУП "Атомфлот" произошло ЧП