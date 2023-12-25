https://ria.ru/20231225/prigovor-1917933131.html

Жительнице Омской области вынесли приговор за истязание опекаемых детей

Жительнице Омской области вынесли приговор за истязание опекаемых детей - РИА Новости, 25.12.2023

Жительнице Омской области вынесли приговор за истязание опекаемых детей

Омский суд вынес приговор женщине, которая избивала и оскорбляла трех опекаемых ею детей, она получила условный срок, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T13:54

2023-12-25T13:54

2023-12-25T13:54

происшествия

омская область

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ОМСК, 25 дек - РИА Новости. Омский суд вынес приговор женщине, которая избивала и оскорбляла трех опекаемых ею детей, она получила условный срок, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Суд выяснил, что с декабря 2020 года по сентябрь 2022 года 57-летняя омичка, являющаяся опекуном троих детей в возрасте 9, 13 и 14 лет, жестоко обращалась с ними. За малейшее непослушание она избивала и оскорбляла подопечных. Об истязании стало известно, когда одна из девочек в слезах прибежала в отделение банка и попросила помочь. На женщину возбудили уголовное дело по статьям "истязание, совершенное в отношении двух и более несовершеннолетних, находящихся в материальной, иной зависимости от виновного" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей". Свою вину она признала. Детей поместили в реабилитационный центр для несовершеннолетних. "Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, по иску прокуратуры, заявленному в интересах детей, суд постановил взыскать с нее в счет компенсации причиненного морального вреда по 150 тысяч рублей в пользу каждого ребенка", - сообщает следственное управление. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20231209/sk-1914790179.html

омская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область