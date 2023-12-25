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Жительнице Омской области вынесли приговор за истязание опекаемых детей - РИА Новости, 25.12.2023
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13:54 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/prigovor-1917933131.html
Жительнице Омской области вынесли приговор за истязание опекаемых детей
Жительнице Омской области вынесли приговор за истязание опекаемых детей - РИА Новости, 25.12.2023
Жительнице Омской области вынесли приговор за истязание опекаемых детей
Омский суд вынес приговор женщине, которая избивала и оскорбляла трех опекаемых ею детей, она получила условный срок, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:54
2023-12-25T13:54
происшествия
омская область
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ОМСК, 25 дек - РИА Новости. Омский суд вынес приговор женщине, которая избивала и оскорбляла трех опекаемых ею детей, она получила условный срок, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Суд выяснил, что с декабря 2020 года по сентябрь 2022 года 57-летняя омичка, являющаяся опекуном троих детей в возрасте 9, 13 и 14 лет, жестоко обращалась с ними. За малейшее непослушание она избивала и оскорбляла подопечных. Об истязании стало известно, когда одна из девочек в слезах прибежала в отделение банка и попросила помочь. На женщину возбудили уголовное дело по статьям "истязание, совершенное в отношении двух и более несовершеннолетних, находящихся в материальной, иной зависимости от виновного" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей". Свою вину она признала. Детей поместили в реабилитационный центр для несовершеннолетних. "Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, по иску прокуратуры, заявленному в интересах детей, суд постановил взыскать с нее в счет компенсации причиненного морального вреда по 150 тысяч рублей в пользу каждого ребенка", - сообщает следственное управление. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
Жительнице Омской области вынесли приговор за истязание опекаемых детей

Жительнице Омской области дали условный срок за истязание трех опекаемых детей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ОМСК, 25 дек - РИА Новости. Омский суд вынес приговор женщине, которая избивала и оскорбляла трех опекаемых ею детей, она получила условный срок, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Суд выяснил, что с декабря 2020 года по сентябрь 2022 года 57-летняя омичка, являющаяся опекуном троих детей в возрасте 9, 13 и 14 лет, жестоко обращалась с ними. За малейшее непослушание она избивала и оскорбляла подопечных. Об истязании стало известно, когда одна из девочек в слезах прибежала в отделение банка и попросила помочь. На женщину возбудили уголовное дело по статьям "истязание, совершенное в отношении двух и более несовершеннолетних, находящихся в материальной, иной зависимости от виновного" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей". Свою вину она признала. Детей поместили в реабилитационный центр для несовершеннолетних.
"Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, по иску прокуратуры, заявленному в интересах детей, суд постановил взыскать с нее в счет компенсации причиненного морального вреда по 150 тысяч рублей в пользу каждого ребенка", - сообщает следственное управление.
Приговор в законную силу не вступил.
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