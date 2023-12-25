https://ria.ru/20231225/prigovor-1917916025.html

В Коми вынесли приговор организаторам поджога ТЦ, где погибли 25 человек

В Коми вынесли приговор организаторам поджога ТЦ, где погибли 25 человек - РИА Новости, 25.12.2023

В Коми вынесли приговор организаторам поджога ТЦ, где погибли 25 человек

Верховный суд Республики Коми заочно приговорил находящихся в международном розыске братьев Фахрутдина и Асрета Махмудовых к пожизненному заключению, а... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:58

2023-12-25T12:58

2023-12-25T12:58

происшествия

республика коми

ухта

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Верховный суд Республики Коми заочно приговорил находящихся в международном розыске братьев Фахрутдина и Асрета Махмудовых к пожизненному заключению, а Валентина Гаджиева к 23 годам колонии по обвинению в организации поджога торгового центра "Пассаж" в Ухте, где погибли 25 человек, сообщает прокуратура республики. "Суд назначил братьям Махмудовым наказание в виде пожизненного лишения свободы, Гаджиеву - в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Фигуранты признаны виновными в организации убийства двух и более лиц общеопасным способом и группой лиц по предварительному сговору (ст. 105 УК РФ), организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору (ст. 111 УК РФ), организации умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), организации умышленного уничтожения чужого имущества со значительным ущербом и умышленного причинения легкого вреда здоровью (статьи 167 и 115 УК РФ). Судом установлено, что весной 2005 года Махмудовы и Гаджиев договорились о поджоге здания торгового центра "Пассаж" в Ухте. Они нашли исполнителей преступления – местных жителей Антона Коростелева и Алексея Пулялина, обеспечив их необходимыми для совершения поджога материалами. В результате поджога здания ТЦ "Пассаж" 11 июля 2005 года погибли 25 человек, 11 получили разной степени тяжести телесные повреждения. Ущерб собственникам помещений превысил 58 млн рублей. Отмечается, что Коростелев и Пулялин в 2009 году осуждены к пожизненному лишению свободы. В октябре 2013 года суд присяжных оправдал Махмудовых и Гаджиева по обвинению в организации поджога ТЦ. Верховный суд РФ 3 апреля 2014 года, рассмотрев дело по апелляционному представлению прокурора Коми, отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Обвиняемые в организации поджога "Пассажа" 11 июня 2014 года не явились в Верховный суд Коми на предварительное судебное заседание по делу и были объявлены в международный розыск.

https://ria.ru/20231110/podzhog-1908622104.html

https://ria.ru/20231020/prigovor-1904079374.html

республика коми

ухта

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика коми, ухта