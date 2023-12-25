https://ria.ru/20231225/prigovor-1917912598.html

В Хабаровском крае бывший чиновник получил десять лет колонии за взятки

В Хабаровском крае бывший чиновник получил десять лет колонии за взятки - РИА Новости, 25.12.2023

В Хабаровском крае бывший чиновник получил десять лет колонии за взятки

Экс-чиновника в Хабаровском крае за взятки на более чем 1,4 миллиона рублей осудили к 10 годам колонии и штрафу в 15 миллионов, сообщает СУСК по Хабаровскому... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:49

2023-12-25T12:49

2023-12-25T12:49

происшествия

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 25 дек - РИА Новости. Экс-чиновника в Хабаровском крае за взятки на более чем 1,4 миллиона рублей осудили к 10 годам колонии и штрафу в 15 миллионов, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО на сайте. Судом установлено, что с октября 2017 года по декабрь 2020-го заместитель главы администрации Николаевского муниципального района, будучи председателем административной комиссии района, получал от руководителя ресурсоснабжающей организации взятки за непривлечение его к ответственности за некачественные работы в сфере ЖКХ. Общая сумма взяток за это время - свыше 1,4 миллиона рублей. Также с июля по август 2018 года по указанию руководителя жилищно-коммунального предприятия была отремонтирована квартира обвиняемого на сумму 100 тысяч рублей. "Мужчина 1981 года рождения признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), части 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере)... Судом он признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет со штрафом в размере 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении СУСК. Как уточнили РИА Новости в следственном управлении, в ходе следствия у экс-чиновника арестовали деньги на счетах, автомобиль, земельный участок в Николаевске, жилое помещение там же, доли в праве на два жилых помещения. Арестованное полностью покрывает сумму штрафа.

https://ria.ru/20231130/prigovor-1912780664.html

хабаровский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровский край