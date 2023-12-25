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В Хабаровском крае бывший чиновник получил десять лет колонии за взятки - РИА Новости, 25.12.2023
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12:49 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/prigovor-1917912598.html
В Хабаровском крае бывший чиновник получил десять лет колонии за взятки
В Хабаровском крае бывший чиновник получил десять лет колонии за взятки - РИА Новости, 25.12.2023
В Хабаровском крае бывший чиновник получил десять лет колонии за взятки
Экс-чиновника в Хабаровском крае за взятки на более чем 1,4 миллиона рублей осудили к 10 годам колонии и штрафу в 15 миллионов, сообщает СУСК по Хабаровскому... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:49
2023-12-25T12:49
происшествия
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 25 дек - РИА Новости. Экс-чиновника в Хабаровском крае за взятки на более чем 1,4 миллиона рублей осудили к 10 годам колонии и штрафу в 15 миллионов, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО на сайте. Судом установлено, что с октября 2017 года по декабрь 2020-го заместитель главы администрации Николаевского муниципального района, будучи председателем административной комиссии района, получал от руководителя ресурсоснабжающей организации взятки за непривлечение его к ответственности за некачественные работы в сфере ЖКХ. Общая сумма взяток за это время - свыше 1,4 миллиона рублей. Также с июля по август 2018 года по указанию руководителя жилищно-коммунального предприятия была отремонтирована квартира обвиняемого на сумму 100 тысяч рублей. "Мужчина 1981 года рождения признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), части 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере)... Судом он признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет со штрафом в размере 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении СУСК. Как уточнили РИА Новости в следственном управлении, в ходе следствия у экс-чиновника арестовали деньги на счетах, автомобиль, земельный участок в Николаевске, жилое помещение там же, доли в праве на два жилых помещения. Арестованное полностью покрывает сумму штрафа.
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происшествия, хабаровский край
Происшествия, Хабаровский край
В Хабаровском крае бывший чиновник получил десять лет колонии за взятки

Хабаровский экс-чиновник получил 10 лет колонии за взятки на 1,4 млн рублей

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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ХАБАРОВСК, 25 дек - РИА Новости. Экс-чиновника в Хабаровском крае за взятки на более чем 1,4 миллиона рублей осудили к 10 годам колонии и штрафу в 15 миллионов, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО на сайте.
Судом установлено, что с октября 2017 года по декабрь 2020-го заместитель главы администрации Николаевского муниципального района, будучи председателем административной комиссии района, получал от руководителя ресурсоснабжающей организации взятки за непривлечение его к ответственности за некачественные работы в сфере ЖКХ. Общая сумма взяток за это время - свыше 1,4 миллиона рублей. Также с июля по август 2018 года по указанию руководителя жилищно-коммунального предприятия была отремонтирована квартира обвиняемого на сумму 100 тысяч рублей.
"Мужчина 1981 года рождения признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), части 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере)... Судом он признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет со штрафом в размере 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении СУСК.
Как уточнили РИА Новости в следственном управлении, в ходе следствия у экс-чиновника арестовали деньги на счетах, автомобиль, земельный участок в Николаевске, жилое помещение там же, доли в праве на два жилых помещения. Арестованное полностью покрывает сумму штрафа.
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