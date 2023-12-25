https://ria.ru/20231225/prigovor-1917831539.html

Экс-кандидат в главы Приморья не смог обжаловать второй приговор

Экс-кандидат в главы Приморья не смог обжаловать второй приговор - РИА Новости, 25.12.2023

Экс-кандидат в главы Приморья не смог обжаловать второй приговор

Приморский краевой суд оставил в силе приговор экс-кандидату в губернаторы Приморья Андрею Ищенко по второму делу об обмане дольщиков, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T04:25

2023-12-25T04:25

2023-12-25T04:25

происшествия

владивосток

андрей ищенко

андрей тарасенко

олег кожемяко

приморский краевой суд

обманутые дольщики в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889891285_0:60:2048:1212_1920x0_80_0_0_0cadc7035a7e64cafbfca4b10f21ec81.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 дек - РИА Новости. Приморский краевой суд оставил в силе приговор экс-кандидату в губернаторы Приморья Андрею Ищенко по второму делу об обмане дольщиков, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева. Ищенко 14 августа приговорили к шести годам колонии общего режима по делу об обмане дольщиков с ущербом более чем на 387 миллионов рублей при долевом строительстве жилого дома во Владивостоке. По версии следствия, он как учредитель компании-застройщика "Аврора-Строй" с декабря 2016 года по июнь 2021 года обманом присвоил деньги 187 дольщиков. При этом дом так и не был достроен. Свою вину по делу он признал на заседании 7 августа. В мае против Ищенко возбудили второе уголовное дело - по статье о злоупотреблении полномочиями: ему вменили продажу дольщикам нежилых помещений под видом жилых. В июле Ищенко признал свою вину по второму делу и попросил суд рассмотреть его в особом порядке. Однако на заседаниях позже вину он не признавал, и суд стал рассматривать дело в общем порядке. В конце октября суд назначил Ищенко 6,5 года колонии с учетом ранее вынесенного приговора в шесть лет. Его защита подала жалобы на оба решения суда, и 18 декабря Приморский краевой суд оставил в силе первое. "Судебной коллегией по уголовным делам Приморского краевого суда рассмотрено в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Ищенко. Апелляционным постановлением Приморского краевого суда от 25 декабря 2023 года приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба осужденного Ищенко А.С. и его защитника - без удовлетворения", - сказала Оленева. Ищенко участвовал в выборах губернатора в 2018 году, прошел во второй тур вместе с действующим тогда главой региона Андреем Тарасенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в результате крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными. Повторные выборы губернатора Приморья прошли в декабре 2018 года, победителем стал Олег Кожемяко. В ноябре 2019 года Ищенко исключили из КПРФ за то, что он вел Telegram-канал, где нецензурно выражался. Ранее он был депутатом регионального заксобрания.

https://ria.ru/20231223/frolov-1917598834.html

https://ria.ru/20231222/arest-1917433168.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, андрей ищенко, андрей тарасенко, олег кожемяко, приморский краевой суд, обманутые дольщики в россии