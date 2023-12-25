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Экс-кандидат в главы Приморья не смог обжаловать второй приговор - РИА Новости, 25.12.2023
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04:25 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/prigovor-1917831539.html
Экс-кандидат в главы Приморья не смог обжаловать второй приговор
Экс-кандидат в главы Приморья не смог обжаловать второй приговор - РИА Новости, 25.12.2023
Экс-кандидат в главы Приморья не смог обжаловать второй приговор
Приморский краевой суд оставил в силе приговор экс-кандидату в губернаторы Приморья Андрею Ищенко по второму делу об обмане дольщиков, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T04:25
2023-12-25T04:25
происшествия
владивосток
андрей ищенко
андрей тарасенко
олег кожемяко
приморский краевой суд
обманутые дольщики в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 25 дек - РИА Новости. Приморский краевой суд оставил в силе приговор экс-кандидату в губернаторы Приморья Андрею Ищенко по второму делу об обмане дольщиков, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева. Ищенко 14 августа приговорили к шести годам колонии общего режима по делу об обмане дольщиков с ущербом более чем на 387 миллионов рублей при долевом строительстве жилого дома во Владивостоке. По версии следствия, он как учредитель компании-застройщика "Аврора-Строй" с декабря 2016 года по июнь 2021 года обманом присвоил деньги 187 дольщиков. При этом дом так и не был достроен. Свою вину по делу он признал на заседании 7 августа. В мае против Ищенко возбудили второе уголовное дело - по статье о злоупотреблении полномочиями: ему вменили продажу дольщикам нежилых помещений под видом жилых. В июле Ищенко признал свою вину по второму делу и попросил суд рассмотреть его в особом порядке. Однако на заседаниях позже вину он не признавал, и суд стал рассматривать дело в общем порядке. В конце октября суд назначил Ищенко 6,5 года колонии с учетом ранее вынесенного приговора в шесть лет. Его защита подала жалобы на оба решения суда, и 18 декабря Приморский краевой суд оставил в силе первое. "Судебной коллегией по уголовным делам Приморского краевого суда рассмотрено в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Ищенко. Апелляционным постановлением Приморского краевого суда от 25 декабря 2023 года приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба осужденного Ищенко А.С. и его защитника - без удовлетворения", - сказала Оленева. Ищенко участвовал в выборах губернатора в 2018 году, прошел во второй тур вместе с действующим тогда главой региона Андреем Тарасенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в результате крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными. Повторные выборы губернатора Приморья прошли в декабре 2018 года, победителем стал Олег Кожемяко. В ноябре 2019 года Ищенко исключили из КПРФ за то, что он вел Telegram-канал, где нецензурно выражался. Ранее он был депутатом регионального заксобрания.
https://ria.ru/20231223/frolov-1917598834.html
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происшествия, владивосток, андрей ищенко, андрей тарасенко, олег кожемяко, приморский краевой суд, обманутые дольщики в россии
Происшествия, Владивосток, Андрей Ищенко, Андрей Тарасенко, Олег Кожемяко, Приморский краевой суд, Обманутые дольщики в России
Экс-кандидат в главы Приморья не смог обжаловать второй приговор

Экс-кандидат в главы Приморья Ищенко не обжаловал приговор за обман дольщиков

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк Андрей Ищенко
 Андрей Ищенко - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Андрей Ищенко. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 дек - РИА Новости. Приморский краевой суд оставил в силе приговор экс-кандидату в губернаторы Приморья Андрею Ищенко по второму делу об обмане дольщиков, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.
Ищенко 14 августа приговорили к шести годам колонии общего режима по делу об обмане дольщиков с ущербом более чем на 387 миллионов рублей при долевом строительстве жилого дома во Владивостоке. По версии следствия, он как учредитель компании-застройщика "Аврора-Строй" с декабря 2016 года по июнь 2021 года обманом присвоил деньги 187 дольщиков. При этом дом так и не был достроен. Свою вину по делу он признал на заседании 7 августа.
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В мае против Ищенко возбудили второе уголовное дело - по статье о злоупотреблении полномочиями: ему вменили продажу дольщикам нежилых помещений под видом жилых. В июле Ищенко признал свою вину по второму делу и попросил суд рассмотреть его в особом порядке. Однако на заседаниях позже вину он не признавал, и суд стал рассматривать дело в общем порядке. В конце октября суд назначил Ищенко 6,5 года колонии с учетом ранее вынесенного приговора в шесть лет. Его защита подала жалобы на оба решения суда, и 18 декабря Приморский краевой суд оставил в силе первое.
"Судебной коллегией по уголовным делам Приморского краевого суда рассмотрено в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Ищенко. Апелляционным постановлением Приморского краевого суда от 25 декабря 2023 года приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба осужденного Ищенко А.С. и его защитника - без удовлетворения", - сказала Оленева.
Ищенко участвовал в выборах губернатора в 2018 году, прошел во второй тур вместе с действующим тогда главой региона Андреем Тарасенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в результате крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными. Повторные выборы губернатора Приморья прошли в декабре 2018 года, победителем стал Олег Кожемяко.
В ноябре 2019 года Ищенко исключили из КПРФ за то, что он вел Telegram-канал, где нецензурно выражался. Ранее он был депутатом регионального заксобрания.
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ПроисшествияВладивостокАндрей ИщенкоАндрей ТарасенкоОлег КожемякоПриморский краевой судОбманутые дольщики в России
 
 
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