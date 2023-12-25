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В "Атомфлоте" прокомментировали пожар на лихтеровозе "Севморпуть"
В "Атомфлоте" прокомментировали пожар на лихтеровозе "Севморпуть" - РИА Новости, 25.12.2023
В "Атомфлоте" прокомментировали пожар на лихтеровозе "Севморпуть"
Возгорание, произошедшее в ночь на понедельник в одной из кают лихтеровоза "Севморпуть" в Мурманске, не несло угрозы системам жизнеобеспечения и не угрожало... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:35
2023-12-25T10:35
2023-12-25T10:35
происшествия
мурманск
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МУРМАНСК, 25 дек – РИА Новости. Возгорание, произошедшее в ночь на понедельник в одной из кают лихтеровоза "Севморпуть" в Мурманске, не несло угрозы системам жизнеобеспечения и не угрожало реакторной установке, сообщили РИА Новости в отделе коммуникаций ФГУП "Атомфлот". "Двадцать четвертого декабря в Мурманске на атомном контейнеровозе "Севморпуть" произошло возгорание в одной из кают. Его площадь составила около 30 квадратных метров. Возгорание оперативно ликвидировано, пострадавших нет. Угрозы системам жизнеобеспечения и реакторной установке не было", - говорится в сообщении. Как ранее сообщало ГУМЧС, возгорание произошло на территории причала ФГУП "Атомфлот" в Мурманской области, там загорелась одна из кают на лихтеровозе "Севморпуть". Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет. Атомный контейнеровоз "Севморпуть" - единственное в России ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманск, мурманская область, атомфлот
Происшествия, Мурманск, Мурманская область, Атомфлот
В "Атомфлоте" прокомментировали пожар на лихтеровозе "Севморпуть"
"Атомфлот": пожар на лихтеровозе "Севморпуть" не угрожал реакторной установке