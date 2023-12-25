https://ria.ru/20231225/pozhar-1917866623.html

В "Атомфлоте" прокомментировали пожар на лихтеровозе "Севморпуть"

В "Атомфлоте" прокомментировали пожар на лихтеровозе "Севморпуть" - РИА Новости, 25.12.2023

В "Атомфлоте" прокомментировали пожар на лихтеровозе "Севморпуть"

Возгорание, произошедшее в ночь на понедельник в одной из кают лихтеровоза "Севморпуть" в Мурманске, не несло угрозы системам жизнеобеспечения и не угрожало... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:35

2023-12-25T10:35

2023-12-25T10:35

происшествия

мурманск

мурманская область

атомфлот

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МУРМАНСК, 25 дек – РИА Новости. Возгорание, произошедшее в ночь на понедельник в одной из кают лихтеровоза "Севморпуть" в Мурманске, не несло угрозы системам жизнеобеспечения и не угрожало реакторной установке, сообщили РИА Новости в отделе коммуникаций ФГУП "Атомфлот". "Двадцать четвертого декабря в Мурманске на атомном контейнеровозе "Севморпуть" произошло возгорание в одной из кают. Его площадь составила около 30 квадратных метров. Возгорание оперативно ликвидировано, пострадавших нет. Угрозы системам жизнеобеспечения и реакторной установке не было", - говорится в сообщении. Как ранее сообщало ГУМЧС, возгорание произошло на территории причала ФГУП "Атомфлот" в Мурманской области, там загорелась одна из кают на лихтеровозе "Севморпуть". Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет. Атомный контейнеровоз "Севморпуть" - единственное в России ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой.

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мурманск

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Ольга Фомченкова

происшествия, мурманск, мурманская область, атомфлот