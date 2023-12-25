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Пожар на лихтеровозе "Севморпуть" в Мурманской области потушили

Пожар на лихтеровозе "Севморпуть" в Мурманской области потушили - РИА Новости, 25.12.2023

Пожар на лихтеровозе "Севморпуть" в Мурманской области потушили

Возгорание ликвидировали в одной из кают на лихтеровозе "Севморпуть" в Мурманской области, сообщает главное управления МЧС России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T00:21

2023-12-25T00:21

2023-12-25T07:58

происшествия

мурманская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

атомфлот

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Возгорание ликвидировали в одной из кают на лихтеровозе "Севморпуть" в Мурманской области, сообщает главное управления МЧС России по региону в Telegram-канале. ЧП, как ранее сообщало ГУМПЧС, произошло на территории причала ФГУП "Атомфлот" в Мурманской области, там загорелась одна из кают на лихтеровозе "Севморпуть". Площадь пожара, предварительно, составляла 30 "квадратов". "Пожар ликвидирован. Пострадавших в происшествии нет", - говорится в сообщении ведомства. Атомный контейнеровоз "Севморпуть" - единственное в России ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой.

https://ria.ru/20231224/vzryv-1917812145.html

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происшествия, мурманская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атомфлот