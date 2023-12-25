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Пожар на лихтеровозе "Севморпуть" в Мурманской области потушили - РИА Новости, 25.12.2023
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00:21 25.12.2023 (обновлено: 07:58 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/pozhar-1917820126.html
Пожар на лихтеровозе "Севморпуть" в Мурманской области потушили
Пожар на лихтеровозе "Севморпуть" в Мурманской области потушили - РИА Новости, 25.12.2023
Пожар на лихтеровозе "Севморпуть" в Мурманской области потушили
Возгорание ликвидировали в одной из кают на лихтеровозе "Севморпуть" в Мурманской области, сообщает главное управления МЧС России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T00:21
2023-12-25T07:58
происшествия
мурманская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
атомфлот
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Возгорание ликвидировали в одной из кают на лихтеровозе "Севморпуть" в Мурманской области, сообщает главное управления МЧС России по региону в Telegram-канале. ЧП, как ранее сообщало ГУМПЧС, произошло на территории причала ФГУП "Атомфлот" в Мурманской области, там загорелась одна из кают на лихтеровозе "Севморпуть". Площадь пожара, предварительно, составляла 30 "квадратов". "Пожар ликвидирован. Пострадавших в происшествии нет", - говорится в сообщении ведомства. Атомный контейнеровоз "Севморпуть" - единственное в России ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой.
https://ria.ru/20231224/vzryv-1917812145.html
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происшествия, мурманская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атомфлот
Происшествия, Мурманская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Атомфлот
Пожар на лихтеровозе "Севморпуть" в Мурманской области потушили

В Мурманской области потушили пожар на атомном контейнеровозе "Севморпуть"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Возгорание ликвидировали в одной из кают на лихтеровозе "Севморпуть" в Мурманской области, сообщает главное управления МЧС России по региону в Telegram-канале.
ЧП, как ранее сообщало ГУМПЧС, произошло на территории причала ФГУП "Атомфлот" в Мурманской области, там загорелась одна из кают на лихтеровозе "Севморпуть". Площадь пожара, предварительно, составляла 30 "квадратов".
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"Пожар ликвидирован. Пострадавших в происшествии нет", - говорится в сообщении ведомства.
Атомный контейнеровоз "Севморпуть" - единственное в России ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой.
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ПроисшествияМурманская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Атомфлот
 
 
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