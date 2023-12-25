https://ria.ru/20231225/povrezhdeniya-1917848046.html

В Одесской области пострадала припортовая инфраструктура

В Одесской области пострадала припортовая инфраструктура - РИА Новости, 25.12.2023

В Одесской области пострадала припортовая инфраструктура

Объекты припортовой инфраструктуры повреждены в Одесской области Украины, сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T09:10

2023-12-25T09:10

2023-12-25T09:10

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Объекты припортовой инфраструктуры повреждены в Одесской области Украины, сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщил, что в воскресенье вечером в Одессе раздавались взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "Обломками беспилотников повреждены объекты припортовой инфраструктуры. Также вспыхнул пожар на одном из законсервированных объектов Одесской области. Пожар оперативно ликвидирован", - сказала Гуменюк. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231224/vzryvy-1917803432.html

одесская область

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в мире, одесская область, украина