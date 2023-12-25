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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/poteri-1917957694.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б", сообщило в понедельник... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:22
2023-12-25T15:22
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери противника составили до 60-ти военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 60 военных на Херсонском направлении

© AP Photo / LIBKOSВоенные медики несут раненого украинского солдата
Военные медики несут раненого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Военные медики несут раненого украинского солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери противника составили до 60-ти военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
24 декабря, 15:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Херсонская область
 
 
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