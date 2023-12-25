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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.12.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б", сообщило в понедельник... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:22

2023-12-25T15:22

2023-12-25T15:22

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери противника составили до 60-ти военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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херсонская область

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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область