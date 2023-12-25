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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 25.12.2023
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15:52 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/pogoda-1917966450.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 25.12.2023
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы во вторник, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:52
2023-12-25T15:52
общество
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы во вторник, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду в Москве и области действует до 21.00 26 декабря, а предупреждение о гололедице действует до 21.00 28 декабря.
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общество, москва, гидрометцентр
Общество, Москва, Гидрометцентр
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень опасности объявили в Москве и области из-за ветра и гололедицы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы
Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы во вторник, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду в Москве и области действует до 21.00 26 декабря, а предупреждение о гололедице действует до 21.00 28 декабря.
Москва - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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