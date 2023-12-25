https://ria.ru/20231225/pogoda-1917966450.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 25.12.2023

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы во вторник, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:52

2023-12-25T15:52

2023-12-25T15:52

общество

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы во вторник, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду в Москве и области действует до 21.00 26 декабря, а предупреждение о гололедице действует до 21.00 28 декабря.

https://ria.ru/20231225/pogoda-1917871640.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, москва, гидрометцентр