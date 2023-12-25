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Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь - РИА Новости, 25.12.2023
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10:51 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/pogoda-1917871640.html
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь - РИА Новости, 25.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье прогнозируется от плюс 1 до минус 4 градусов и небольшие осадки, это наиболее вероятный сценарий, который может... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:51
2023-12-25T10:51
общество
москва
роман вильфанд
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье прогнозируется от плюс 1 до минус 4 градусов и небольшие осадки, это наиболее вероятный сценарий, который может корректироваться, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Наиболее вероятный сценарий, который будет корректироваться: плюс 1 – минус 4 в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье", - сказал Вильфанд. Также, по его словам, в ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируются небольшие осадки.
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общество, москва, роман вильфанд, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Роман Вильфанд, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Вильфанд: в новогоднюю ночь в Москве ожидаются осадки и от плюс 1 до минус 4

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье прогнозируется от плюс 1 до минус 4 градусов и небольшие осадки, это наиболее вероятный сценарий, который может корректироваться, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Наиболее вероятный сценарий, который будет корректироваться: плюс 1 – минус 4 в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье", - сказал Вильфанд.
Также, по его словам, в ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируются небольшие осадки.
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