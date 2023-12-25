https://ria.ru/20231225/pogoda-1917871640.html

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь - РИА Новости, 25.12.2023

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье прогнозируется от плюс 1 до минус 4 градусов и небольшие осадки, это наиболее вероятный сценарий, который может... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:51

2023-12-25T10:51

2023-12-25T10:51

общество

москва

роман вильфанд

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье прогнозируется от плюс 1 до минус 4 градусов и небольшие осадки, это наиболее вероятный сценарий, который может корректироваться, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Наиболее вероятный сценарий, который будет корректироваться: плюс 1 – минус 4 в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье", - сказал Вильфанд. Также, по его словам, в ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируются небольшие осадки.

https://ria.ru/20231224/obychai-1915598141.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, роман вильфанд, московская область (подмосковье), погода