https://ria.ru/20231225/pogoda-1917842679.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 25.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Низкое давление, небольшой снег, гололедица и не выше нуля ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T08:19
2023-12-25T08:19
2023-12-25T08:19
общество
москва
михаил леус
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Низкое давление, небольшой снег, гололедица и не выше нуля ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. В Москве и по области облачно, преимущественно в вечерние часы пройдет небольшой снег. На дорогах и тротуарах гололедица. В столице 0 - минус 2 градуса, в Подмосковье - 0 - минус 5",- рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-восточный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 725 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.
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общество, москва, михаил леус, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Синоптик Леус: в Москве в понедельник ожидается небольшой снег и не выше нуля