https://ria.ru/20231225/pogoda-1917830826.html
Жителям Центральной России рассказали о погоде 31 декабря
Жителям Центральной России рассказали о погоде 31 декабря - РИА Новости, 25.12.2023
Жителям Центральной России рассказали о погоде 31 декабря
Днем 31 декабря в Центральной России прогнозируется от 0 до минус 3 градусов, в регионах Черноземья будет на 2 градуса теплее, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T04:11
2023-12-25T04:11
2023-12-25T10:02
общество
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роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Днем 31 декабря в Центральной России прогнозируется от 0 до минус 3 градусов, в регионах Черноземья будет на 2 градуса теплее, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Температура минус 1 - минус 6 в ночь на 31 декабря и днем - от 0 до минус 3 градусов. Такая погода будет в Москве, и она в принципе характерна для всей Центральной России", — сказал Вильфанд. Синоптик отметил, что в регионах Черноземья температура будет примерно на 2 градуса выше, чем в остальной части Центрального федерального округа.
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общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, новый год
Общество, Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Новый год
Жителям Центральной России рассказали о погоде 31 декабря
Вильфанд: 31 декабря в Центральной России прогнозируют от 0 до минус 3 градусов