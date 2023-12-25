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Жителям Центральной России рассказали о погоде 31 декабря - РИА Новости, 25.12.2023
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04:11 25.12.2023 (обновлено: 10:02 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/pogoda-1917830826.html
Жителям Центральной России рассказали о погоде 31 декабря
Жителям Центральной России рассказали о погоде 31 декабря - РИА Новости, 25.12.2023
Жителям Центральной России рассказали о погоде 31 декабря
Днем 31 декабря в Центральной России прогнозируется от 0 до минус 3 градусов, в регионах Черноземья будет на 2 градуса теплее, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T04:11
2023-12-25T10:02
общество
россия
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
новый год
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Днем 31 декабря в Центральной России прогнозируется от 0 до минус 3 градусов, в регионах Черноземья будет на 2 градуса теплее, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Температура минус 1 - минус 6 в ночь на 31 декабря и днем - от 0 до минус 3 градусов. Такая погода будет в Москве, и она в принципе характерна для всей Центральной России", — сказал Вильфанд. Синоптик отметил, что в регионах Черноземья температура будет примерно на 2 градуса выше, чем в остальной части Центрального федерального округа.
https://ria.ru/20231224/pogoda-1917787370.html
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общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, новый год
Общество, Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Новый год
Жителям Центральной России рассказали о погоде 31 декабря

Вильфанд: 31 декабря в Центральной России прогнозируют от 0 до минус 3 градусов

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНовогодние инсталляции на территории мемориального комплекса "Парк Победы" на Поклонной горе в Москве
Новогодние инсталляции на территории мемориального комплекса Парк Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Новогодние инсталляции на территории мемориального комплекса "Парк Победы" на Поклонной горе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Днем 31 декабря в Центральной России прогнозируется от 0 до минус 3 градусов, в регионах Черноземья будет на 2 градуса теплее, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Температура минус 1 - минус 6 в ночь на 31 декабря и днем - от 0 до минус 3 градусов. Такая погода будет в Москве, и она в принципе характерна для всей Центральной России", — сказал Вильфанд.
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Вчера, 18:13
Синоптик отметил, что в регионах Черноземья температура будет примерно на 2 градуса выше, чем в остальной части Центрального федерального округа.
 
ОбществоРоссияМоскваРоман ВильфандГидрометцентрНовый год
 
 
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