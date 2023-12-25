https://ria.ru/20231225/pogoda-1917830826.html

Жителям Центральной России рассказали о погоде 31 декабря

Жителям Центральной России рассказали о погоде 31 декабря - РИА Новости, 25.12.2023

Жителям Центральной России рассказали о погоде 31 декабря

Днем 31 декабря в Центральной России прогнозируется от 0 до минус 3 градусов, в регионах Черноземья будет на 2 градуса теплее, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T04:11

2023-12-25T04:11

2023-12-25T10:02

общество

россия

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

новый год

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Днем 31 декабря в Центральной России прогнозируется от 0 до минус 3 градусов, в регионах Черноземья будет на 2 градуса теплее, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Температура минус 1 - минус 6 в ночь на 31 декабря и днем - от 0 до минус 3 градусов. Такая погода будет в Москве, и она в принципе характерна для всей Центральной России", — сказал Вильфанд. Синоптик отметил, что в регионах Черноземья температура будет примерно на 2 градуса выше, чем в остальной части Центрального федерального округа.

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общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, новый год