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Сочинские школьники передали сто коробок с подарками бойцам СВО - РИА Новости, 25.12.2023
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13:51 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/podarki-1917932243.html
Сочинские школьники передали сто коробок с подарками бойцам СВО
Сочинские школьники передали сто коробок с подарками бойцам СВО - РИА Новости, 25.12.2023
Сочинские школьники передали сто коробок с подарками бойцам СВО
Не менее 100 коробок с тёплыми вещами и сладкими наборами, а также около 3 тысяч посланий с пожеланиями победы отправили сочинские школьники бойцам,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:51
2023-12-25T13:51
надежные люди
сочи
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СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Не менее 100 коробок с тёплыми вещами и сладкими наборами, а также около 3 тысяч посланий с пожеланиями победы отправили сочинские школьники бойцам, находящимися в зоне специальной военной операции, сообщили в пресс-службе администрации города. Идея отправки подарков принадлежит ученическому совету средней школы №24 имени Героя СССР Г.К. Жукова. Родители, педагоги и ученики решили отправить подарки к новогодним праздникам, тем, кто сегодня находится в сложных условиях. "Школьников поддержали педагоги и родители. В итоге к отправке было подготовлено 100 коробок с теплыми вещами и сладкими наборами. В каждой посылке обязательно письма от детей со словами благодарности и пожеланиями скорой победы. В общей сложности школьники написали около трех тысяч посланий", - говорится в релизе сочинской мэрии. Отмечается, что это шестая партия гуманитарной помощи, которая отправляется школой с начала текущего года. "Выпускники учебного заведения специально для посылок бойцам разработали собственный логотип со слоганом "Жуковцы - своих не бросаем". Изображение теперь значится на всех коробках, отправленных учащимися из Сочи на передовую", - рассказали в мэрии. По информации властей, число желающих помощь тем, кто на передовой, в Сочи становится все больше. Сегодня на курорте организовано несколько форм помощи – координационный совет при администрации города, специальный благотворительный фонд, депутатский корпус, помощь оказывают простые сочинцы. Дополнительно в городе осуществляются 11 мер поддержки для семей, чьи мужчины находятся сейчас в зоне СВО. "Также берем во внимание все заявки, поступающие от сочинских солдат, которые находятся сейчас на передовой. Ищем возможности для оказания необходимой помощи и благодарны всем, кто объединился вместе с нами", - приводятся в сообщении горадминистрации слова заместителя главы Сочи Галины Москалевой.
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353
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сочи
Надежные люди, Сочи

Сочинские школьники передали сто коробок с подарками бойцам СВО

© Фото : Администрация СочиСочинские школьники передали 100 коробок с подарками бойцам СВО
Сочинские школьники передали 100 коробок с подарками бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : Администрация Сочи
Сочинские школьники передали 100 коробок с подарками бойцам СВО
Читать ria.ru в
СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Не менее 100 коробок с тёплыми вещами и сладкими наборами, а также около 3 тысяч посланий с пожеланиями победы отправили сочинские школьники бойцам, находящимися в зоне специальной военной операции, сообщили в пресс-службе администрации города.
Идея отправки подарков принадлежит ученическому совету средней школы №24 имени Героя СССР Г.К. Жукова. Родители, педагоги и ученики решили отправить подарки к новогодним праздникам, тем, кто сегодня находится в сложных условиях.
© Фото : Администрация СочиСочинские школьники передали 100 коробок с подарками бойцам СВО
Сочинские школьники передали 100 коробок с подарками бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : Администрация Сочи
Сочинские школьники передали 100 коробок с подарками бойцам СВО
"Школьников поддержали педагоги и родители. В итоге к отправке было подготовлено 100 коробок с теплыми вещами и сладкими наборами. В каждой посылке обязательно письма от детей со словами благодарности и пожеланиями скорой победы. В общей сложности школьники написали около трех тысяч посланий", - говорится в релизе сочинской мэрии.
Отмечается, что это шестая партия гуманитарной помощи, которая отправляется школой с начала текущего года. "Выпускники учебного заведения специально для посылок бойцам разработали собственный логотип со слоганом "Жуковцы - своих не бросаем". Изображение теперь значится на всех коробках, отправленных учащимися из Сочи на передовую", - рассказали в мэрии.
По информации властей, число желающих помощь тем, кто на передовой, в Сочи становится все больше. Сегодня на курорте организовано несколько форм помощи – координационный совет при администрации города, специальный благотворительный фонд, депутатский корпус, помощь оказывают простые сочинцы. Дополнительно в городе осуществляются 11 мер поддержки для семей, чьи мужчины находятся сейчас в зоне СВО. "Также берем во внимание все заявки, поступающие от сочинских солдат, которые находятся сейчас на передовой. Ищем возможности для оказания необходимой помощи и благодарны всем, кто объединился вместе с нами", - приводятся в сообщении горадминистрации слова заместителя главы Сочи Галины Москалевой.
Гуманитарный груз для участников спецоперации из Левокумского округа Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Бойцам СВО отправили гуманитарный груз из Ставрополья
20 декабря, 14:01
 
Надежные людиСочи
 
 
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