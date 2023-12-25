https://ria.ru/20231225/pistolet-1917999889.html

В Нижнем Новгороде ученик принес в школу пневматический игрушечный пистолет

В Нижнем Новгороде ученик принес в школу пневматический игрушечный пистолет - РИА Новости, 25.12.2023

В Нижнем Новгороде ученик принес в школу пневматический игрушечный пистолет

Замдиректора школы в Нижнем Новгороде вызвала полицию из-за игрушечного пистолета у 15-летнего ученика, который носил его с собой, чтобы припугнуть недругов на... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T17:20

2023-12-25T17:20

2023-12-25T17:22

происшествия

нижний новгород

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Замдиректора школы в Нижнем Новгороде вызвала полицию из-за игрушечного пистолета у 15-летнего ученика, который носил его с собой, чтобы припугнуть недругов на улице, сообщает региональное управление МВД. Двадцатого декабря в полицию от заместителя директора одной из школ Автозаводского района поступило сообщение, что ученик 2008 года рождения принес в школу рюкзак, в котором находились баллончик с красителем, складной нож и пневматический детский пистолет с пластмассовыми пульками. Сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии прибыли в школу и доставили подростка в полицию. "В ходе беседы с подростком полицейские установили, что все предметы он приобрел для личного пользования в интернете. По словам школьника, ранее у него произошел на улице конфликт с молодыми людьми, и, чтобы припугнуть их при возможной встрече, он решил приобрести и носить предметы с собой. Инициативно применять их и кому-то угрожать намерений у него не было", - говорится в сообщении. Отмечается, что с сентября 15-летний подросток состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. Мать подростка неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних).

https://ria.ru/20230318/strelba-1858803085.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижний новгород, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)