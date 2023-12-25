https://ria.ru/20231225/peskov-1917947498.html
Песков заявил о широких перспективах в сотрудничестве Сербии и России
Песков заявил о широких перспективах в сотрудничестве Сербии и России - РИА Новости, 25.12.2023
Песков заявил о широких перспективах в сотрудничестве Сербии и России
Сотрудничество России и Сербии имеет очень широкие перспективы в самых различных областях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:57
2023-12-25T14:57
2023-12-25T14:58
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сотрудничество России и Сербии имеет очень широкие перспективы в самых различных областях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Что касается нашего сотрудничества, оно, действительно, имеет очень широкие перспективы в самых различных областях", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20231224/serbiya-1917765995.html
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сербия, россия, в мире
Песков заявил о широких перспективах в сотрудничестве Сербии и России
Песков: сотрудничество Сербии и России имеет очень широкие перспективы
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сотрудничество России и Сербии имеет очень широкие перспективы в самых различных областях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается нашего сотрудничества, оно, действительно, имеет очень широкие перспективы в самых различных областях", - сказал Песков журналистам.
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