https://ria.ru/20231225/peskov-1917947498.html

Песков заявил о широких перспективах в сотрудничестве Сербии и России

Песков заявил о широких перспективах в сотрудничестве Сербии и России - РИА Новости, 25.12.2023

Песков заявил о широких перспективах в сотрудничестве Сербии и России

Сотрудничество России и Сербии имеет очень широкие перспективы в самых различных областях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T14:57

2023-12-25T14:57

2023-12-25T14:58

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сотрудничество России и Сербии имеет очень широкие перспективы в самых различных областях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Что касается нашего сотрудничества, оно, действительно, имеет очень широкие перспективы в самых различных областях", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231224/serbiya-1917765995.html

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