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Жители Томской области досрочно получат пенсии и пособия за январь - РИА Новости, 25.12.2023
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13:45 25.12.2023 (обновлено: 17:55 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/pensii-1917930587.html
Жители Томской области досрочно получат пенсии и пособия за январь
Жители Томской области досрочно получат пенсии и пособия за январь - РИА Новости, 25.12.2023
Жители Томской области досрочно получат пенсии и пособия за январь
Получатели пенсий и пособий в Томской области получат январские выплаты в конце декабря и начале января, об этом говорится на сайте отделения Социального фонда. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:45
2023-12-25T17:55
общество
россия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Получатели пенсий и пособий в Томской области получат январские выплаты в конце декабря и начале января, об этом говорится на сайте отделения Социального фонда."Получателям Единого пособия, выплаты из средств материнского семейного капитала за декабрь, а также пенсии за январь с датой доставки 5 и 10 число через кредитные организации — выплата будет осуществлена досрочно — в декабре 2023 году", — говорится в публикации. Те же, кому эти деньги доставляют почтой, получат их уже в январе.
https://ria.ru/20231127/pensii-1911999426.html
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общество, россия
Общество, Россия
Жители Томской области досрочно получат пенсии и пособия за январь

Соцфонд: жители Томской области досрочно получат пенсии и пособия за январь

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Получатели пенсий и пособий в Томской области получат январские выплаты в конце декабря и начале января, об этом говорится на сайте отделения Социального фонда.
"Получателям Единого пособия, выплаты из средств материнского семейного капитала за декабрь, а также пенсии за январь с датой доставки 5 и 10 число через кредитные организации — выплата будет осуществлена досрочно — в декабре 2023 году", — говорится в публикации.
Те же, кому эти деньги доставляют почтой, получат их уже в январе.
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