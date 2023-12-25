https://ria.ru/20231225/pensii-1917930587.html

Жители Томской области досрочно получат пенсии и пособия за январь

Жители Томской области досрочно получат пенсии и пособия за январь - РИА Новости, 25.12.2023

Жители Томской области досрочно получат пенсии и пособия за январь

Получатели пенсий и пособий в Томской области получат январские выплаты в конце декабря и начале января, об этом говорится на сайте отделения Социального фонда. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T13:45

2023-12-25T13:45

2023-12-25T17:55

общество

россия

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Получатели пенсий и пособий в Томской области получат январские выплаты в конце декабря и начале января, об этом говорится на сайте отделения Социального фонда."Получателям Единого пособия, выплаты из средств материнского семейного капитала за декабрь, а также пенсии за январь с датой доставки 5 и 10 число через кредитные организации — выплата будет осуществлена досрочно — в декабре 2023 году", — говорится в публикации. Те же, кому эти деньги доставляют почтой, получат их уже в январе.

https://ria.ru/20231127/pensii-1911999426.html

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