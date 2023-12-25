https://ria.ru/20231225/parki-1917994592.html

Музыка, Wi-Fi и камеры появятся в 23 парках Ярославской области

Музыка, Wi-Fi и камеры появятся в 23 парках Ярославской области - РИА Новости, 25.12.2023

Музыка, Wi-Fi и камеры появятся в 23 парках Ярославской области

Музыка, бесплатный интернет и видеокамеры появятся в 23 парках Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T16:58

2023-12-25T16:58

2023-12-25T16:58

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Музыка, бесплатный интернет и видеокамеры появятся в 23 парках Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. Губернатор Михаил Евраев поручил продумать внедрение инновационных решений для мест массового отдыха жителей в городах и районных центрах Ярославской области, информирует пресс-служба областного правительства. Начать планируется с оснащения парков и скверов акустическими всепогодными системами, которые транслируют фоновую музыку. "В парках должны быть бесплатные точки Wi-Fi, камеры, музыка и проекционный свет. Это неотъемлемые черты современных мест отдыха. Они должны стать еще более комфортными для жителей региона и туристов. Начнем с 23 объектов, самых основных. В них работы важно выполнить в следующем году", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. Губернатор поручил до конца марта подготовить материалы о количестве общественных пространств и уровне их комфортности в регионе, чтобы, по его словам, иметь полную картину. Также глава региона напомнил про приведение в порядок основных въездных стел в муниципальных образованиях и предложил в ближайшее время разработать правила благоустройства. "Рядом с ними необходимо благоустроить площадки, поставить по возможности лавочки и урны, сделать фотозоны и обязательно установить информационные стенды с указанием отелей, ресторанов, кафе, популярных мест отдыха. Важно сейчас все это продумать и весной реализовать", – подчеркнул Михаил Евраев.

https://ria.ru/20231222/turisty-1917570533.html

https://ria.ru/20231215/dokhod-1916052023.html

ярославская область

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ярославская область, михаил евраев