https://ria.ru/20231225/otravilis-1917991014.html

В ингушском Магасе два человека отравились угарным газом

В ингушском Магасе два человека отравились угарным газом - РИА Новости, 25.12.2023

В ингушском Магасе два человека отравились угарным газом

Два человека попали в больницу после отравления угарным газом из-за забитого дымохода в квартире в столице Ингушетии Магасе, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T16:50

2023-12-25T16:50

2023-12-25T17:13

магас

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

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НАЛЬЧИК, 25 дек – РИА Новости. Два человека попали в больницу после отравления угарным газом из-за забитого дымохода в квартире в столице Ингушетии Магасе, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. "В 12.52 мск в понедельник поступило сообщение об отравлении угарным газом в квартире дома по улице Мальсагова в городе Магас. По прибытии на место установлено, что из-за забитого дымоходного отверстия произошло отравление угарным газом, пострадали два человека", - говорится в сообщении. Уточняется, что детей среди пострадавших нет. По данным ведомства, пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани, их состояние стабильно тяжелое.Региональная прокуратура сообщила, что по факту отравления проводится проверка. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20231220/mordoviya-1916895653.html

https://ria.ru/20231221/gaz-1917128467.html

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магас, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия