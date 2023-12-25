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В ингушском Магасе два человека отравились угарным газом
В ингушском Магасе два человека отравились угарным газом - РИА Новости, 25.12.2023
В ингушском Магасе два человека отравились угарным газом
Два человека попали в больницу после отравления угарным газом из-за забитого дымохода в квартире в столице Ингушетии Магасе, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:50
2023-12-25T16:50
2023-12-25T17:13
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НАЛЬЧИК, 25 дек – РИА Новости. Два человека попали в больницу после отравления угарным газом из-за забитого дымохода в квартире в столице Ингушетии Магасе, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. "В 12.52 мск в понедельник поступило сообщение об отравлении угарным газом в квартире дома по улице Мальсагова в городе Магас. По прибытии на место установлено, что из-за забитого дымоходного отверстия произошло отравление угарным газом, пострадали два человека", - говорится в сообщении. Уточняется, что детей среди пострадавших нет. По данным ведомства, пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани, их состояние стабильно тяжелое.Региональная прокуратура сообщила, что по факту отравления проводится проверка. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечает ведомство.
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магас, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Магас, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В ингушском Магасе два человека отравились угарным газом
МЧС: в ингушском Магасе 2 человека отравились угарным газом в квартире