https://ria.ru/20231225/osago-1917932999.html

Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО

Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО - РИА Новости, 25.12.2023

Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 2025 года право жителей четырех новых регионов России ездить на автомобилях в этих регионах без... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T13:54

2023-12-25T13:54

2023-12-25T13:54

общество

авто

россия

осаго

владимир путин

херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151269/89/1512698986_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_cdbc8c4364b0998b276c7d445e6708c8.jpg

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 2025 года право жителей четырех новых регионов России ездить на автомобилях в этих регионах без полиса ОСАГО. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Действующее законодательство разрешает жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей до конца текущего года перемещаться в своих регионах без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Закон продлевает для них это право и на 2024 год. При этом сохраняется обязанность оформлять полис ОСАГО при поездках на своей машине в другие регионы России.

россия

херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, авто, россия, осаго, владимир путин, херсонская область , луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область