https://ria.ru/20231225/osago-1917932999.html
Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО
Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО - РИА Новости, 25.12.2023
Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 2025 года право жителей четырех новых регионов России ездить на автомобилях в этих регионах без... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:54
2023-12-25T13:54
2023-12-25T13:54
общество
авто
россия
осаго
владимир путин
херсонская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151269/89/1512698986_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_cdbc8c4364b0998b276c7d445e6708c8.jpg
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 2025 года право жителей четырех новых регионов России ездить на автомобилях в этих регионах без полиса ОСАГО. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Действующее законодательство разрешает жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей до конца текущего года перемещаться в своих регионах без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Закон продлевает для них это право и на 2024 год. При этом сохраняется обязанность оформлять полис ОСАГО при поездках на своей машине в другие регионы России.
россия
херсонская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151269/89/1512698986_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_146e7034c8e0b026f5ebf9da89c42d2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, россия, осаго, владимир путин, херсонская область , луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область
Общество, Авто, Россия, ОСАГО, Владимир Путин, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область
Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО
Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО до 2025 года