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Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО - РИА Новости, 25.12.2023
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13:54 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/osago-1917932999.html
Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО
Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО - РИА Новости, 25.12.2023
Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 2025 года право жителей четырех новых регионов России ездить на автомобилях в этих регионах без... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:54
2023-12-25T13:54
общество
авто
россия
осаго
владимир путин
херсонская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 2025 года право жителей четырех новых регионов России ездить на автомобилях в этих регионах без полиса ОСАГО. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Действующее законодательство разрешает жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей до конца текущего года перемещаться в своих регионах без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Закон продлевает для них это право и на 2024 год. При этом сохраняется обязанность оформлять полис ОСАГО при поездках на своей машине в другие регионы России.
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Общество, Авто, Россия, ОСАГО, Владимир Путин, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область
Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО

Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО до 2025 года

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтраховой полис ОСАГО
Страховой полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Страховой полис ОСАГО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 2025 года право жителей четырех новых регионов России ездить на автомобилях в этих регионах без полиса ОСАГО. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Действующее законодательство разрешает жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей до конца текущего года перемещаться в своих регионах без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).
Закон продлевает для них это право и на 2024 год. При этом сохраняется обязанность оформлять полис ОСАГО при поездках на своей машине в другие регионы России.
 
ОбществоАвтоРоссияОСАГОВладимир ПутинХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
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