https://ria.ru/20231225/operatsii-1917900341.html
В Москве увеличат роботизированные операции у онкобольных
В Москве увеличат роботизированные операции у онкобольных - РИА Новости, 25.12.2023
В Москве увеличат роботизированные операции у онкобольных
Число роботизированных операций в онкологии будут увеличены в несколько раз в следующем году, для этого закупят семь новых современных роботических комплексов,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:03
2023-12-25T12:03
2023-12-25T12:03
москва
анастасия ракова
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Число роботизированных операций в онкологии будут увеличены в несколько раз в следующем году, для этого закупят семь новых современных роботических комплексов, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Задача следующего года - это масштабная реализация программ роботизированной хирургии в онкологии. Мы в три раза увеличили объем финансирования по этой программе, и считаем, что в несколько раз увеличим количество роботизированных операций. Для этого закупим семь новых современных роботических комплексов", - рассказала Ракова. Заммэра отметила, что эта операция очень малотравматичная операция, которая за короткий срок позволяет людям вернуться в активную жизнь.
https://ria.ru/20231221/rosatom-1917201829.html
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москва, анастасия ракова , здоровье - общество
Москва, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество
В Москве увеличат роботизированные операции у онкобольных
Ракова: в Москве увеличат роботизированные операции у онкобольных в 2024 году