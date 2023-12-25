https://ria.ru/20231225/operatsii-1917900341.html

В Москве увеличат роботизированные операции у онкобольных

В Москве увеличат роботизированные операции у онкобольных - РИА Новости, 25.12.2023

В Москве увеличат роботизированные операции у онкобольных

Число роботизированных операций в онкологии будут увеличены в несколько раз в следующем году, для этого закупят семь новых современных роботических комплексов,... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:03

2023-12-25T12:03

2023-12-25T12:03

москва

анастасия ракова

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Число роботизированных операций в онкологии будут увеличены в несколько раз в следующем году, для этого закупят семь новых современных роботических комплексов, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Задача следующего года - это масштабная реализация программ роботизированной хирургии в онкологии. Мы в три раза увеличили объем финансирования по этой программе, и считаем, что в несколько раз увеличим количество роботизированных операций. Для этого закупим семь новых современных роботических комплексов", - рассказала Ракова. Заммэра отметила, что эта операция очень малотравматичная операция, которая за короткий срок позволяет людям вернуться в активную жизнь.

https://ria.ru/20231221/rosatom-1917201829.html

москва

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москва, анастасия ракова , здоровье - общество