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В Горловке погибла мирная жительница при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:39 25.12.2023 (обновлено: 10:05 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/obstrely-1917821533.html
В Горловке погибла мирная жительница при обстреле со стороны ВСУ
В Горловке погибла мирная жительница при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.12.2023
В Горловке погибла мирная жительница при обстреле со стороны ВСУ
Жительница Горловки в ДНР погибла в результате обстрела города украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T00:39
2023-12-25T10:05
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
происшествия
россия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Жительница Горловки в ДНР погибла в результате обстрела города украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. &quot;Вследствие обстрела центра Горловки со стороны украинских нацистов погибла мирная горловчанка. Светлая память невинно убиенной&quot;, — написал Приходько.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в воскресенье сообщало об обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231224/obstrel-1917776789.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия, Россия
В Горловке погибла мирная жительница при обстреле со стороны ВСУ

Мэр Приходько: жительница Горловки погибла при обстреле со стороны ВСУ

© РИА НовостиПоследствия обстрела Горловки. 25 декабря 2023
Последствия обстрела Горловки. 25 декабря 2023
© РИА Новости
Последствия обстрела Горловки. 25 декабря 2023
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Жительница Горловки в ДНР погибла в результате обстрела города украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«

"Вследствие обстрела центра Горловки со стороны украинских нацистов погибла мирная горловчанка. Светлая память невинно убиенной", — написал Приходько.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в воскресенье сообщало об обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККПроисшествияРоссия
 
 
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