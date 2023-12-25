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В Горловке погибла мирная жительница при обстреле со стороны ВСУ

В Горловке погибла мирная жительница при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.12.2023

В Горловке погибла мирная жительница при обстреле со стороны ВСУ

Жительница Горловки в ДНР погибла в результате обстрела города украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T00:39

2023-12-25T00:39

2023-12-25T10:05

специальная военная операция на украине

горловка

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иван приходько

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происшествия

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Жительница Горловки в ДНР погибла в результате обстрела города украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие обстрела центра Горловки со стороны украинских нацистов погибла мирная горловчанка. Светлая память невинно убиенной", — написал Приходько.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в воскресенье сообщало об обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231224/obstrel-1917776789.html

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донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия, россия