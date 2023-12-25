Украинские войска обстреляли районы Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов по районам Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.00- населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 16.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 17.30 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.