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Под Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 25.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 25.12.2023 (обновлено: 14:53 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/obstrel-1917946106.html
Под Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два человека
Под Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 25.12.2023
Под Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два человека
Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ хутора Марьино Шебекинского округа, сообщил в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:51
2023-12-25T14:53
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
шебекино
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БЕЛГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ хутора Марьино Шебекинского округа, сообщил в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Под минометный обстрел ВСУ попала окраина хутора Марьино Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших - у мужчин минно-взрывные травмы, осколочные ранения. Оперативно были доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал губернатор в своем Telegram-канале.По его словам, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
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вооруженные силы украины, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Шебекино
Под Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два человека

Гладков: под Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два человека

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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БЕЛГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ хутора Марьино Шебекинского округа, сообщил в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Под минометный обстрел ВСУ попала окраина хутора Марьино Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших - у мужчин минно-взрывные травмы, осколочные ранения. Оперативно были доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
24 декабря, 15:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныШебекино
 
 
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