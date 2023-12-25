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Под Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два человека
Под Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 25.12.2023
Под Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два человека
Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ хутора Марьино Шебекинского округа, сообщил в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:51
2023-12-25T14:51
2023-12-25T14:53
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шебекино
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БЕЛГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ хутора Марьино Шебекинского округа, сообщил в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Под минометный обстрел ВСУ попала окраина хутора Марьино Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших - у мужчин минно-взрывные травмы, осколочные ранения. Оперативно были доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал губернатор в своем Telegram-канале.По его словам, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
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вооруженные силы украины, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Шебекино
Под Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два человека
Гладков: под Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два человека