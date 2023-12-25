https://ria.ru/20231225/obstrel-1917873524.html

Украинские войска обстреляли центр Горловки

Украинские войска обстреляли центр Горловки - РИА Новости, 25.12.2023

Украинские войска обстреляли центр Горловки

Украинские войска в 10.15 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по центру Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:58

2023-12-25T10:58

2023-12-25T10:58

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска в 10.15 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по центру Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 10.25 по 10.35 выпустили еще восемь снарядов того же калибра по Никитовскому району Горловки. Мэр города Иван Приходько сообщил, что поселок Гольмовский находится под массивным обстрелом, снаряды разрываются около пруда и в парковой зоне. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.

https://ria.ru/20231225/obstrely-1917828221.html

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия