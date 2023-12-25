Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили более 70 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:44 25.12.2023 (обновлено: 10:45 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/obstrel-1917870090.html
ВСУ выпустили более 70 снарядов по Белгородской области за сутки
ВСУ выпустили более 70 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 25.12.2023
ВСУ выпустили более 70 снарядов по Белгородской области за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области более 70 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:44
2023-12-25T10:45
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_ba7a5576b90a54c4af7ea0fc909b133e.jpg
БЕЛГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области более 70 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В понедельник губернатор опубликовал статистику нанесенных по области ударов за 24 декабря, согласно которой ВСУ обстреляли шесть приграничных муниципалитетов, в совокупности выпустив 73 снаряда, в том числе пять боеприпасов были сброшены с дронов. Также противник атаковал регион с помощью четырех дронов-камикадзе, один из них повредил инфраструктурный объект связи. Согласно статистике за неделю, среднее число "прилетов" в день составляло примерно 50. Больше всего в четверг - 79, а в понедельник, 18 декабря, - всего 14. По данным главы региона, в Белгородском районе по селам Щетиновка, Солнцевка, Устинка и Журавлевка выпущено в сумме 20 снарядов. Также в Журавлевке противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В селах Наумовка и Красный Хутор с Дронов выпущено по 2 осколочных боеприпаса. "В Борисовском районе из гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок – установлено 13 гранатометных выстрелов. Обошлось без последствий. По окраине села Цаповка выпущено 13 минометных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. На окраине хутора Казачье-Рудченское противник атаковал с помощью дрона-камикадзе", – написал Гладков. В Волоконовском районе 3 раза из миномета и 14 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект. "В Шебекинском городском округе по окраине города Шебекино выпущено 2 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – один минометный снаряд. В селе Муром с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас", – уточнил губернатор. В Краснояружском районе, по его данным, под обстрел попала окраина поселка Прилесье – 2 "прилета". На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231223/ataka-1917693298.html
https://ria.ru/20231223/dron-1917656968.html
https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917436054.html
белгородская область
белгородский район
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_161:0:2208:1535_1920x0_80_0_0_9ad7ada418900cb5e2647ec34851845b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ выпустили более 70 снарядов по Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ выпустили 73 снаряда по Белгородской области за сутки

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области более 70 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В понедельник губернатор опубликовал статистику нанесенных по области ударов за 24 декабря, согласно которой ВСУ обстреляли шесть приграничных муниципалитетов, в совокупности выпустив 73 снаряда, в том числе пять боеприпасов были сброшены с дронов. Также противник атаковал регион с помощью четырех дронов-камикадзе, один из них повредил инфраструктурный объект связи.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области возросло до пяти
23 декабря, 20:14
Согласно статистике за неделю, среднее число "прилетов" в день составляло примерно 50. Больше всего в четверг - 79, а в понедельник, 18 декабря, - всего 14.
По данным главы региона, в Белгородском районе по селам Щетиновка, Солнцевка, Устинка и Журавлевка выпущено в сумме 20 снарядов. Также в Журавлевке противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В селах Наумовка и Красный Хутор с Дронов выпущено по 2 осколочных боеприпаса.
"В Борисовском районе из гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок – установлено 13 гранатометных выстрелов. Обошлось без последствий. По окраине села Цаповка выпущено 13 минометных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. На окраине хутора Казачье-Рудченское противник атаковал с помощью дрона-камикадзе", – написал Гладков.
Дрон-камикадзе - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Украинский дрон атаковал асфальтоукладочный каток в Белгородской области
23 декабря, 14:48
В Волоконовском районе 3 раза из миномета и 14 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект.
"В Шебекинском городском округе по окраине города Шебекино выпущено 2 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – один минометный снаряд. В селе Муром с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас", – уточнил губернатор.
В Краснояружском районе, по его данным, под обстрел попала окраина поселка Прилесье – 2 "прилета".
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Белгородской области сбили беспилотник
22 декабря, 12:28
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районШебекиноВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала