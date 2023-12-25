https://ria.ru/20231225/obstrel-1917870090.html

ВСУ выпустили более 70 снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили более 70 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 25.12.2023

ВСУ выпустили более 70 снарядов по Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области более 70 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:44

2023-12-25T10:44

2023-12-25T10:45

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области более 70 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В понедельник губернатор опубликовал статистику нанесенных по области ударов за 24 декабря, согласно которой ВСУ обстреляли шесть приграничных муниципалитетов, в совокупности выпустив 73 снаряда, в том числе пять боеприпасов были сброшены с дронов. Также противник атаковал регион с помощью четырех дронов-камикадзе, один из них повредил инфраструктурный объект связи. Согласно статистике за неделю, среднее число "прилетов" в день составляло примерно 50. Больше всего в четверг - 79, а в понедельник, 18 декабря, - всего 14. По данным главы региона, в Белгородском районе по селам Щетиновка, Солнцевка, Устинка и Журавлевка выпущено в сумме 20 снарядов. Также в Журавлевке противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В селах Наумовка и Красный Хутор с Дронов выпущено по 2 осколочных боеприпаса. "В Борисовском районе из гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок – установлено 13 гранатометных выстрелов. Обошлось без последствий. По окраине села Цаповка выпущено 13 минометных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. На окраине хутора Казачье-Рудченское противник атаковал с помощью дрона-камикадзе", – написал Гладков. В Волоконовском районе 3 раза из миномета и 14 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект. "В Шебекинском городском округе по окраине города Шебекино выпущено 2 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – один минометный снаряд. В селе Муром с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас", – уточнил губернатор. В Краснояружском районе, по его данным, под обстрел попала окраина поселка Прилесье – 2 "прилета". На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231223/ataka-1917693298.html

https://ria.ru/20231223/dron-1917656968.html

https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917436054.html

белгородская область

белгородский район

шебекино

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белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, происшествия