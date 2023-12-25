https://ria.ru/20231225/obrushenie-1917925255.html
СК завел дело после гибели двух мужчин при обрушении гаража в Иваново
СК завел дело после гибели двух мужчин при обрушении гаража в Иваново - РИА Новости, 25.12.2023
СК завел дело после гибели двух мужчин при обрушении гаража в Иваново
Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Иваново после гибели двух мужчин при обрушении гаража из-за возгорания, предположительно, газовоздушной... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:19
2023-12-25T13:19
2023-12-25T13:19
происшествия
иваново
ивановская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 25 дек – РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Иваново после гибели двух мужчин при обрушении гаража из-за возгорания, предположительно, газовоздушной смеси, сообщило СУСК РФ по региону в Telegram-канале. Как информировала вечером в воскресенье прокуратура, ведомство контролировало установление обстоятельств и причин обрушения гаража на улице Ермака в Иваново. По данным УМВД, погибли два брата, 1979 и 1989 годов рождения. "Фрунзенским межрайонным следственным отделом города Иваново СУСК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум мужчинам (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - сообщило СУСК.Следствием установлено, что обрушение гаража произошло "вследствие возгорания, предположительно, газовоздушной смеси".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иваново, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иваново, Ивановская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после гибели двух мужчин при обрушении гаража в Иваново
СК завел уголовное дело после гибели двух братьев при обрушении гаража в Иваново