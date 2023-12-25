https://ria.ru/20231225/obrushenie-1917925255.html

СК завел дело после гибели двух мужчин при обрушении гаража в Иваново

СК завел дело после гибели двух мужчин при обрушении гаража в Иваново - РИА Новости, 25.12.2023

СК завел дело после гибели двух мужчин при обрушении гаража в Иваново

Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Иваново после гибели двух мужчин при обрушении гаража из-за возгорания, предположительно, газовоздушной... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T13:19

2023-12-25T13:19

2023-12-25T13:19

происшествия

иваново

ивановская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 25 дек – РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Иваново после гибели двух мужчин при обрушении гаража из-за возгорания, предположительно, газовоздушной смеси, сообщило СУСК РФ по региону в Telegram-канале. Как информировала вечером в воскресенье прокуратура, ведомство контролировало установление обстоятельств и причин обрушения гаража на улице Ермака в Иваново. По данным УМВД, погибли два брата, 1979 и 1989 годов рождения. "Фрунзенским межрайонным следственным отделом города Иваново СУСК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум мужчинам (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - сообщило СУСК.Следствием установлено, что обрушение гаража произошло "вследствие возгорания, предположительно, газовоздушной смеси".

https://ria.ru/20231116/delo-1909963934.html

иваново

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иваново, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)