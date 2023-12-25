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Число погибших при обрушении гаража в Иваново увеличилось до двух
Число погибших при обрушении гаража в Иваново увеличилось до двух - РИА Новости, 25.12.2023
Число погибших при обрушении гаража в Иваново увеличилось до двух
Число погибших при обрушении гаража в Иваново увеличилось до двух, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T07:54
2023-12-25T07:54
2023-12-25T09:42
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РЯЗАНЬ, 25 дек – РИА Новости. Число погибших при обрушении гаража в Иваново увеличилось до двух, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале. Как информировала вечером в воскресенье прокуратура, ведомство контролировало установление обстоятельств и причин обрушения гаража в гаражном кооперативе на улице Ермака в Иваново. По данным УМВД, на месте происшествия было найдено тело мужчины. "К сожалению, информация о втором погибшем подтвердилась. При обрушении гаража погибли два брата, 1979 и 1989 годов рождения. Полицией их личность установлена", - сообщила ивановская полиция.
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происшествия, иваново, россия
Происшествия, Иваново, Россия
Число погибших при обрушении гаража в Иваново увеличилось до двух
МВД: число погибших при обрушении гаража в Иваново увеличилось до двух