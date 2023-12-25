https://ria.ru/20231225/obrushenie-1917841485.html

Число погибших при обрушении гаража в Иваново увеличилось до двух

Число погибших при обрушении гаража в Иваново увеличилось до двух - РИА Новости, 25.12.2023

Число погибших при обрушении гаража в Иваново увеличилось до двух

Число погибших при обрушении гаража в Иваново увеличилось до двух, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T07:54

2023-12-25T07:54

2023-12-25T09:42

происшествия

иваново

россия

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РЯЗАНЬ, 25 дек – РИА Новости. Число погибших при обрушении гаража в Иваново увеличилось до двух, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале. Как информировала вечером в воскресенье прокуратура, ведомство контролировало установление обстоятельств и причин обрушения гаража в гаражном кооперативе на улице Ермака в Иваново. По данным УМВД, на месте происшествия было найдено тело мужчины. "К сожалению, информация о втором погибшем подтвердилась. При обрушении гаража погибли два брата, 1979 и 1989 годов рождения. Полицией их личность установлена", - сообщила ивановская полиция.

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происшествия, иваново, россия