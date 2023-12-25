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Число погибших при обрушении гаража в Иваново увеличилось до двух - РИА Новости, 25.12.2023
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07:54 25.12.2023 (обновлено: 09:42 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/obrushenie-1917841485.html
Число погибших при обрушении гаража в Иваново увеличилось до двух
Число погибших при обрушении гаража в Иваново увеличилось до двух - РИА Новости, 25.12.2023
Число погибших при обрушении гаража в Иваново увеличилось до двух
Число погибших при обрушении гаража в Иваново увеличилось до двух, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T07:54
2023-12-25T09:42
происшествия
иваново
россия
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РЯЗАНЬ, 25 дек – РИА Новости. Число погибших при обрушении гаража в Иваново увеличилось до двух, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале. Как информировала вечером в воскресенье прокуратура, ведомство контролировало установление обстоятельств и причин обрушения гаража в гаражном кооперативе на улице Ермака в Иваново. По данным УМВД, на месте происшествия было найдено тело мужчины. "К сожалению, информация о втором погибшем подтвердилась. При обрушении гаража погибли два брата, 1979 и 1989 годов рождения. Полицией их личность установлена", - сообщила ивановская полиция.
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происшествия, иваново, россия
Происшествия, Иваново, Россия
Число погибших при обрушении гаража в Иваново увеличилось до двух

МВД: число погибших при обрушении гаража в Иваново увеличилось до двух

© Фото : Место обрушения гаража в Иваново/TelegramМесто обрушения гаража в Иваново. 25 декабря 2023
Место обрушения гаража в Иваново. 25 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : Место обрушения гаража в Иваново/Telegram
Место обрушения гаража в Иваново. 25 декабря 2023
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 25 дек – РИА Новости. Число погибших при обрушении гаража в Иваново увеличилось до двух, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале.
Как информировала вечером в воскресенье прокуратура, ведомство контролировало установление обстоятельств и причин обрушения гаража в гаражном кооперативе на улице Ермака в Иваново. По данным УМВД, на месте происшествия было найдено тело мужчины.
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"К сожалению, информация о втором погибшем подтвердилась. При обрушении гаража погибли два брата, 1979 и 1989 годов рождения. Полицией их личность установлена", - сообщила ивановская полиция.
 
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