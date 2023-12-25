https://ria.ru/20231225/novyygod-1917890460.html

Синоптик Шувалов "отрекся" от своего прогноза на Новый Год

Синоптик Шувалов "отрекся" от своего прогноза на Новый Год - РИА Новости, 25.12.2023

Синоптик Шувалов "отрекся" от своего прогноза на Новый Год

Метеоролог Александр Шувалов в своем Telegram-канале, ранее предупредивший о 20-градусных морозах на Новый Год в Москве, скорректировал прогноз: в ночь с 31... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:43

2023-12-25T11:43

2023-12-25T11:43

общество

москва

московская область (подмосковье)

роман вильфанд

новый год

погода

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Метеоролог Александр Шувалов в своем Telegram-канале, ранее предупредивший о 20-градусных морозах на Новый Год в Москве, скорректировал прогноз: в ночь с 31 декабря на 1 января будет тепло. На прошлой неделе синоптик сообщил, что, по одному из возможных сценариев изменения погоды, под Новый Год в Москву могут прийти 20-градусные морозы. "Ровно неделю назад я рискнул выступить с прогнозом на морозный Новый год в расчете на приход Скандинавского антициклона. Но оставил за собой возможность скорректировать прогноз по мере приближения к дате. Весьма предусмотрительно <…> Прогностические модели, которые до этого давали разные варианты развития событий, теперь сходятся в едином мнении, что Новый Год москвичи будут встречать вместе с оттепелью или, в крайнем случае, при ноле - минус трех градусах", - сказал Шувалов. По его словам, такая погода подтверждает статистику последних двух десятилетий, согласно которой в 21 веке тепло на Новый Год приходит в 70% случаев. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье прогнозируется от плюс 1 до минус 4 градусов и небольшие осадки, это наиболее вероятный сценарий.

https://ria.ru/20231225/pogoda-1917871640.html

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общество, москва, московская область (подмосковье), роман вильфанд, новый год, погода