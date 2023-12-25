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Синоптик Шувалов "отрекся" от своего прогноза на Новый Год - РИА Новости, 25.12.2023
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11:43 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/novyygod-1917890460.html
Синоптик Шувалов "отрекся" от своего прогноза на Новый Год
Синоптик Шувалов "отрекся" от своего прогноза на Новый Год - РИА Новости, 25.12.2023
Синоптик Шувалов "отрекся" от своего прогноза на Новый Год
Метеоролог Александр Шувалов в своем Telegram-канале, ранее предупредивший о 20-градусных морозах на Новый Год в Москве, скорректировал прогноз: в ночь с 31... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:43
2023-12-25T11:43
общество
москва
московская область (подмосковье)
роман вильфанд
новый год
погода
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Метеоролог Александр Шувалов в своем Telegram-канале, ранее предупредивший о 20-градусных морозах на Новый Год в Москве, скорректировал прогноз: в ночь с 31 декабря на 1 января будет тепло. На прошлой неделе синоптик сообщил, что, по одному из возможных сценариев изменения погоды, под Новый Год в Москву могут прийти 20-градусные морозы. "Ровно неделю назад я рискнул выступить с прогнозом на морозный Новый год в расчете на приход Скандинавского антициклона. Но оставил за собой возможность скорректировать прогноз по мере приближения к дате. Весьма предусмотрительно &lt;…&gt; Прогностические модели, которые до этого давали разные варианты развития событий, теперь сходятся в едином мнении, что Новый Год москвичи будут встречать вместе с оттепелью или, в крайнем случае, при ноле - минус трех градусах", - сказал Шувалов. По его словам, такая погода подтверждает статистику последних двух десятилетий, согласно которой в 21 веке тепло на Новый Год приходит в 70% случаев. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье прогнозируется от плюс 1 до минус 4 градусов и небольшие осадки, это наиболее вероятный сценарий.
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общество, москва, московская область (подмосковье), роман вильфанд, новый год, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Роман Вильфанд, Новый год, Погода
Синоптик Шувалов "отрекся" от своего прогноза на Новый Год

Шувалов: на Новый Год, в ночь с 31 декабря на 1 января будет тепло

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди на Манежной площади в Москве
Люди на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди на Манежной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Метеоролог Александр Шувалов в своем Telegram-канале, ранее предупредивший о 20-градусных морозах на Новый Год в Москве, скорректировал прогноз: в ночь с 31 декабря на 1 января будет тепло.
На прошлой неделе синоптик сообщил, что, по одному из возможных сценариев изменения погоды, под Новый Год в Москву могут прийти 20-градусные морозы.
«
"Ровно неделю назад я рискнул выступить с прогнозом на морозный Новый год в расчете на приход Скандинавского антициклона. Но оставил за собой возможность скорректировать прогноз по мере приближения к дате. Весьма предусмотрительно <…> Прогностические модели, которые до этого давали разные варианты развития событий, теперь сходятся в едином мнении, что Новый Год москвичи будут встречать вместе с оттепелью или, в крайнем случае, при ноле - минус трех градусах", - сказал Шувалов.
По его словам, такая погода подтверждает статистику последних двух десятилетий, согласно которой в 21 веке тепло на Новый Год приходит в 70% случаев.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье прогнозируется от плюс 1 до минус 4 градусов и небольшие осадки, это наиболее вероятный сценарий.
Москва - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Роман ВильфандНовый годПогода
 
 
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