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Эксперт предположил, чем может быть НЛО у самолета Байдена - РИА Новости, 25.12.2023
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16:02 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/nlo-1917969195.html
Эксперт предположил, чем может быть НЛО у самолета Байдена
Эксперт предположил, чем может быть НЛО у самолета Байдена - РИА Новости, 25.12.2023
Эксперт предположил, чем может быть НЛО у самолета Байдена
Странный объект, замеченный рядом с самолетом президента США Джо Байдена, может быть аэростатом или воздушным шариком, точнее сказать сложно, но версии о блике... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:02
2023-12-25T16:02
в мире
сша
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Странный объект, замеченный рядом с самолетом президента США Джо Байдена, может быть аэростатом или воздушным шариком, точнее сказать сложно, но версии о блике или оптическом явлении исключены. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов, комментируя публикацию американской газеты New York Times. Последняя написала о том, что американские плейнспоттеры засекли неизвестный шаровидный предмет над аэропортом Лос-Анджелеса, когда там приземлялся самолет с Байденом. Один из авторов видео спросил, был ли это НЛО, другой предположил, что им удалось заснять воздушный шар. "Это действительно НЛО, то есть именно неопознанный летающий объект. В данном случае можно практически исключить возможность блика или иных оптических, нематериальных явлений", - сказал Курбатов. Он отметил, что объект на видео не пролетает и не сопровождает самолет, а вероятнее всего, "висит" в воздухе. "Это может быть и аэростат слежения, и детский воздушный шарик – по белой точке на экране невозможно сказать ничего определенного, нет достаточной информации", - добавил эксперт. По его словам, наблюдение белых шаров в небе – не редкость, и зачастую узнать природу таких явлений не удается. Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт заявил РИА Новости, что неизвестный объект, замеченный рядом с самолетом Байдена, может оказаться чем угодно, но не пришельцами из космоса: такие "встречи" случаются регулярно, но еще ни разу не было доказано внеземное происхождение увиденных объектов.
https://ria.ru/20231128/nlo-1912484995.html
https://ria.ru/20230914/nlo-1896388466.html
https://ria.ru/20230613/ufo-1877269939.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Эксперт предположил, чем может быть НЛО у самолета Байдена

Уфолог Курбатов: НЛО у самолета Байдена может быть аэростат, но точно не блик

© L.A FLIGHTS/YouTubeКадр видео с неопознанным летающим объектом над аэропортом Лос-Анджелеса
Кадр видео с неопознанным летающим объектом над аэропортом Лос-Анджелеса
© L.A FLIGHTS/YouTube
Кадр видео с неопознанным летающим объектом над аэропортом Лос-Анджелеса
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Странный объект, замеченный рядом с самолетом президента США Джо Байдена, может быть аэростатом или воздушным шариком, точнее сказать сложно, но версии о блике или оптическом явлении исключены.
Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов, комментируя публикацию американской газеты New York Times.
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Последняя написала о том, что американские плейнспоттеры засекли неизвестный шаровидный предмет над аэропортом Лос-Анджелеса, когда там приземлялся самолет с Байденом. Один из авторов видео спросил, был ли это НЛО, другой предположил, что им удалось заснять воздушный шар.
«
"Это действительно НЛО, то есть именно неопознанный летающий объект. В данном случае можно практически исключить возможность блика или иных оптических, нематериальных явлений", - сказал Курбатов.
Он отметил, что объект на видео не пролетает и не сопровождает самолет, а вероятнее всего, "висит" в воздухе.
"Это может быть и аэростат слежения, и детский воздушный шарик – по белой точке на экране невозможно сказать ничего определенного, нет достаточной информации", - добавил эксперт.
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По его словам, наблюдение белых шаров в небе – не редкость, и зачастую узнать природу таких явлений не удается.
Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт заявил РИА Новости, что неизвестный объект, замеченный рядом с самолетом Байдена, может оказаться чем угодно, но не пришельцами из космоса: такие "встречи" случаются регулярно, но еще ни разу не было доказано внеземное происхождение увиденных объектов.
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В миреСШАДжо Байден
 
 
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