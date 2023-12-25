https://ria.ru/20231225/nlo-1917969195.html

Эксперт предположил, чем может быть НЛО у самолета Байдена

Эксперт предположил, чем может быть НЛО у самолета Байдена - РИА Новости, 25.12.2023

Эксперт предположил, чем может быть НЛО у самолета Байдена

Странный объект, замеченный рядом с самолетом президента США Джо Байдена, может быть аэростатом или воздушным шариком, точнее сказать сложно, но версии о блике... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T16:02

2023-12-25T16:02

2023-12-25T16:02

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Странный объект, замеченный рядом с самолетом президента США Джо Байдена, может быть аэростатом или воздушным шариком, точнее сказать сложно, но версии о блике или оптическом явлении исключены. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов, комментируя публикацию американской газеты New York Times. Последняя написала о том, что американские плейнспоттеры засекли неизвестный шаровидный предмет над аэропортом Лос-Анджелеса, когда там приземлялся самолет с Байденом. Один из авторов видео спросил, был ли это НЛО, другой предположил, что им удалось заснять воздушный шар. "Это действительно НЛО, то есть именно неопознанный летающий объект. В данном случае можно практически исключить возможность блика или иных оптических, нематериальных явлений", - сказал Курбатов. Он отметил, что объект на видео не пролетает и не сопровождает самолет, а вероятнее всего, "висит" в воздухе. "Это может быть и аэростат слежения, и детский воздушный шарик – по белой точке на экране невозможно сказать ничего определенного, нет достаточной информации", - добавил эксперт. По его словам, наблюдение белых шаров в небе – не редкость, и зачастую узнать природу таких явлений не удается. Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт заявил РИА Новости, что неизвестный объект, замеченный рядом с самолетом Байдена, может оказаться чем угодно, но не пришельцами из космоса: такие "встречи" случаются регулярно, но еще ни разу не было доказано внеземное происхождение увиденных объектов.

https://ria.ru/20231128/nlo-1912484995.html

https://ria.ru/20230914/nlo-1896388466.html

https://ria.ru/20230613/ufo-1877269939.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, джо байден