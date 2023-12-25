https://ria.ru/20231225/nikishina-1918003520.html
РЭЦ: негатив от санкций удалось преодолеть при системе поддержки экспорта
РЭЦ: негатив от санкций удалось преодолеть при системе поддержки экспорта - РИА Новости, 25.12.2023
РЭЦ: негатив от санкций удалось преодолеть при системе поддержки экспорта
Негативный эффект санкций удалось преодолеть с гораздо меньшими проблемами, чем ожидалось, благодаря тому, что уже несколько лет была создана и стабильно... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:31
2023-12-25T17:31
2023-12-25T17:31
экономика
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Негативный эффект санкций удалось преодолеть с гораздо меньшими проблемами, чем ожидалось, благодаря тому, что уже несколько лет была создана и стабильно существует система поддержки экспорта, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в интервью телеканалу "Россия 24"."Система поддержки экспорта – это совокупность элементов: инструменты, из которых состоит национальный проект "Международная кооперация и экспорт"; ресурс, который эти инструменты обеспечивает, потому что без постоянного увеличения и гарантирования ресурсов невозможно стабильно предсказывать свою экспортную деятельность; а также инфраструктура – то есть институты, которые системно на регулярной основе занимаются поддержкой экспорта", - рассказала Никишина.Гендиректор РЭЦ подчеркнула, что вся поддержка в рамках нацпроекта выстроена вокруг экспортера, исходя из понимания всех элементов его экспортного пути: от желания начать экспортировать до конкретного набора мер, которые для этого необходимы.Кроме того, Никишина отметила рост роли сегмента несырьевого неэнергетического экспорта в общей структуре российского экспорта, доля которого достигла 40%."Мы уже давно перестали является бензоколонкой, и уже сам несырьевой неэнергетический экспорт становится очень мощным, диверсифицированным источником для поступления валютной выручки из разных отраслей экономики", - сказала глава центра.Она отметила значительные показатели роста сегмента агропромышленного комплекса (АПК) по количеству экспортных позиций, которые стали выходить на рынки, а также по абсолютным цифрам."И, конечно, промышленная линейка: кроме привычных уже экспортных чемпионов, которыми были наши металлурги и химики, устойчиво стали восприниматься и экспортеры машинно-технической продукции, железнодорожной техники, автомобильной техники", - добавила Никишина.Она также отметила, что институты группы ВЭБ работают на зарождающихся рынках и помогают именно там, где нужны больше всего, поддерживая те отрасли, организации и инициативы, которые по той или иной причине развиваются недостаточно быстро.
https://ria.ru/20231225/rets-1917968048.html
https://ria.ru/20231225/rets-1917904829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Негативный эффект санкций удалось преодолеть с гораздо меньшими проблемами, чем ожидалось, благодаря тому, что уже несколько лет была создана и стабильно существует система поддержки экспорта, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в интервью телеканалу "Россия 24".
"Система поддержки экспорта – это совокупность элементов: инструменты, из которых состоит национальный проект "Международная кооперация и экспорт"; ресурс, который эти инструменты обеспечивает, потому что без постоянного увеличения и гарантирования ресурсов невозможно стабильно предсказывать свою экспортную деятельность; а также инфраструктура – то есть институты, которые системно на регулярной основе занимаются поддержкой экспорта", - рассказала Никишина.
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Гендиректор РЭЦ
подчеркнула, что вся поддержка в рамках нацпроекта выстроена вокруг экспортера, исходя из понимания всех элементов его экспортного пути: от желания начать экспортировать до конкретного набора мер, которые для этого необходимы.
Кроме того, Никишина отметила рост роли сегмента несырьевого неэнергетического экспорта в общей структуре российского экспорта, доля которого достигла 40%.
"Мы уже давно перестали является бензоколонкой, и уже сам несырьевой неэнергетический экспорт становится очень мощным, диверсифицированным источником для поступления валютной выручки из разных отраслей экономики", - сказала глава центра.
Она отметила значительные показатели роста сегмента агропромышленного комплекса (АПК) по количеству экспортных позиций, которые стали выходить на рынки, а также по абсолютным цифрам.
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"И, конечно, промышленная линейка: кроме привычных уже экспортных чемпионов, которыми были наши металлурги и химики, устойчиво стали восприниматься и экспортеры машинно-технической продукции, железнодорожной техники, автомобильной техники", - добавила Никишина.
Она также отметила, что институты группы ВЭБ работают на зарождающихся рынках и помогают именно там, где нужны больше всего, поддерживая те отрасли, организации и инициативы, которые по той или иной причине развиваются недостаточно быстро.