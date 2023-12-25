https://ria.ru/20231225/nikishina-1918003520.html

РЭЦ: негатив от санкций удалось преодолеть при системе поддержки экспорта

РЭЦ: негатив от санкций удалось преодолеть при системе поддержки экспорта - РИА Новости, 25.12.2023

РЭЦ: негатив от санкций удалось преодолеть при системе поддержки экспорта

Негативный эффект санкций удалось преодолеть с гораздо меньшими проблемами, чем ожидалось, благодаря тому, что уже несколько лет была создана и стабильно... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T17:31

2023-12-25T17:31

2023-12-25T17:31

экономика

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Негативный эффект санкций удалось преодолеть с гораздо меньшими проблемами, чем ожидалось, благодаря тому, что уже несколько лет была создана и стабильно существует система поддержки экспорта, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в интервью телеканалу "Россия 24"."Система поддержки экспорта – это совокупность элементов: инструменты, из которых состоит национальный проект "Международная кооперация и экспорт"; ресурс, который эти инструменты обеспечивает, потому что без постоянного увеличения и гарантирования ресурсов невозможно стабильно предсказывать свою экспортную деятельность; а также инфраструктура – то есть институты, которые системно на регулярной основе занимаются поддержкой экспорта", - рассказала Никишина.Гендиректор РЭЦ подчеркнула, что вся поддержка в рамках нацпроекта выстроена вокруг экспортера, исходя из понимания всех элементов его экспортного пути: от желания начать экспортировать до конкретного набора мер, которые для этого необходимы.Кроме того, Никишина отметила рост роли сегмента несырьевого неэнергетического экспорта в общей структуре российского экспорта, доля которого достигла 40%."Мы уже давно перестали является бензоколонкой, и уже сам несырьевой неэнергетический экспорт становится очень мощным, диверсифицированным источником для поступления валютной выручки из разных отраслей экономики", - сказала глава центра.Она отметила значительные показатели роста сегмента агропромышленного комплекса (АПК) по количеству экспортных позиций, которые стали выходить на рынки, а также по абсолютным цифрам."И, конечно, промышленная линейка: кроме привычных уже экспортных чемпионов, которыми были наши металлурги и химики, устойчиво стали восприниматься и экспортеры машинно-технической продукции, железнодорожной техники, автомобильной техники", - добавила Никишина.Она также отметила, что институты группы ВЭБ работают на зарождающихся рынках и помогают именно там, где нужны больше всего, поддерживая те отрасли, организации и инициативы, которые по той или иной причине развиваются недостаточно быстро.

https://ria.ru/20231225/rets-1917968048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)