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Нетаньяху пообещал военным активизировать бои в Газе - РИА Новости, 25.12.2023
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17:16 25.12.2023 (обновлено: 18:12 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/netanyakhu-1917998809.html
Нетаньяху пообещал военным активизировать бои в Газе
Нетаньяху пообещал военным активизировать бои в Газе - РИА Новости, 25.12.2023
Нетаньяху пообещал военным активизировать бои в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа и пообещал военным активизировать боевые действия в анклаве, пишет газета Jerusalem Post. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:16
2023-12-25T18:12
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
хамас
ликуд
кнессет израиля
ссср
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа и пообещал военным активизировать боевые действия в анклаве, пишет газета Jerusalem Post."Я только что вернулся из сектора Газа, встречался там с дивизией резервистов. Все они меня просили об одном: мы не можем остановиться, мы должны идти до самого конца", — приводит издание заявление политика на собрании партии "Ликуд" в кнессете.Он пообещал "углублять бои" в Газе в ближайшие дни и отметил, что предстоит долгая битва, конец которой еще далек.Накануне Нетаньяху объявил о расширении военных операций в анклаве, назвав это единственным способом уничтожить движение ХАМАС и освободить заложников. Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения (Бригады "Аль-Кассам") объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 20,5 тысячи, пострадали более 54 тысяч человек. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
https://ria.ru/20231225/izrail-1917841046.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, хамас, ликуд, кнессет израиля, ссср
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Ликуд, Кнессет Израиля, СССР
Нетаньяху пообещал военным активизировать бои в Газе

Нетаньяху посетил сектор Газа и пообещал израильским военным активизировать бои

© Фото : Benjamin Netanyahu/XПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в секторе Газа. 25 декабря 2023
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в секторе Газа. 25 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : Benjamin Netanyahu/X
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в секторе Газа. 25 декабря 2023
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа и пообещал военным активизировать боевые действия в анклаве, пишет газета Jerusalem Post.
"Я только что вернулся из сектора Газа, встречался там с дивизией резервистов. Все они меня просили об одном: мы не можем остановиться, мы должны идти до самого конца", — приводит издание заявление политика на собрании партии "Ликуд" в кнессете.
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Он пообещал "углублять бои" в Газе в ближайшие дни и отметил, что предстоит долгая битва, конец которой еще далек.
Накануне Нетаньяху объявил о расширении военных операций в анклаве, назвав это единственным способом уничтожить движение ХАМАС и освободить заложников.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения (Бригады "Аль-Кассам") объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 20,5 тысячи, пострадали более 54 тысяч человек. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБиньямин НетаньяхуХАМАСЛикудКнессет ИзраиляСССР
 
 
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