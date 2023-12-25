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При наводнениях в Таиланде пострадали около 50 тысяч человек
При наводнениях в Таиланде пострадали около 50 тысяч человек - РИА Новости, 25.12.2023
При наводнениях в Таиланде пострадали около 50 тысяч человек
Около 50 тысяч человек пострадали в результате наводнений, начавшихся утром в понедельник в результате продолжительных сильных ливневых дождей в провинциях... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:54
2023-12-25T13:54
2023-12-25T13:54
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БАНГКОК, 25 дек – РИА Новости. Около 50 тысяч человек пострадали в результате наводнений, начавшихся утром в понедельник в результате продолжительных сильных ливневых дождей в провинциях Наративат и Ялла на юге Таиланда, сообщает департамент по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий Таиланда. На 09.45 в понедельник (05.45 мск) наводнения были отмечены в 13 районах двух соседних провинций Наративат и Ялла, подтопленными оказались 9697 жилых строений (семейных отдельных домов). Во многих местах, особенно в провинции Ялла, глубина подтопления составляет один метр и более, говорится в сообщении департамента. Также, в результате наводнений были закрыты на одни или двое суток 8 общеобразовательных школ, в которых сильно пострадали первые этажи школьных зданий. Ряд междугородних автомобильных дорог местного значения в районах, граничащих с городом Ялла, столицей одноименной провинции, недоступны для автомобильного движения. Также, водой залиты несколько участков железнодорожного полотна на южном направлении Государственных железных дорог Таиланда, движение поездов на этих участках временно приостановлено, говорится в сообщении. Департаментом создана рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного наводнениями, которая направила сотрудников в обе провинции как для оценки нанесенного ущерба, так и для организации оказания помощи населению пострадавших районов, сообщает департамент. Провинции Наративат и Ялла относятся к "Крайнему югу" Таиланда – самому южному региону страны, который граничит с соседней Малайзией.
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в мире, таиланд, малайзия
В мире, Таиланд, Малайзия
При наводнениях в Таиланде пострадали около 50 тысяч человек
При наводнениях на юге Таиланда пострадали около 50 тысяч человек
БАНГКОК, 25 дек – РИА Новости. Около 50 тысяч человек пострадали в результате наводнений, начавшихся утром в понедельник в результате продолжительных сильных ливневых дождей в провинциях Наративат и Ялла на юге Таиланда, сообщает департамент по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий Таиланда.
На 09.45 в понедельник (05.45 мск) наводнения были отмечены в 13 районах двух соседних провинций Наративат и Ялла, подтопленными оказались 9697 жилых строений (семейных отдельных домов). Во многих местах, особенно в провинции Ялла, глубина подтопления составляет один метр и более, говорится в сообщении департамента.
Также, в результате наводнений были закрыты на одни или двое суток 8 общеобразовательных школ, в которых сильно пострадали первые этажи школьных зданий.
Ряд междугородних автомобильных дорог местного значения в районах, граничащих с городом Ялла, столицей одноименной провинции, недоступны для автомобильного движения. Также, водой залиты несколько участков железнодорожного полотна на южном направлении Государственных железных дорог Таиланда, движение поездов на этих участках временно приостановлено, говорится в сообщении.
Департаментом создана рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного наводнениями, которая направила сотрудников в обе провинции как для оценки нанесенного ущерба, так и для организации оказания помощи населению пострадавших районов, сообщает департамент.
Провинции Наративат и Ялла относятся к "Крайнему югу" Таиланда – самому южному региону страны, который граничит с соседней Малайзией
.
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