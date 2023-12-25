https://ria.ru/20231225/navodnenie-1918043423.html

В Германии из-за наводнения эвакуировали коммуну

В Германии из-за наводнения эвакуировали коммуну - РИА Новости, 25.12.2023

В Германии из-за наводнения эвакуировали коммуну

В немецкой федеральной земле Тюрингия из-за продолжающихся ливней объявлена опасность паводков и наводнений, эвакуирован первый населенный пункт с 500 жителей,... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T20:31

2023-12-25T20:31

2023-12-25T20:31

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БЕРЛИН, 25 дек - РИА Новости. В немецкой федеральной земле Тюрингия из-за продолжающихся ливней объявлена опасность паводков и наводнений, эвакуирован первый населенный пункт с 500 жителей, сообщил премьер-министр земли Бодо Рамелов в соцсети X."Виндехаузен полностью эвакуирован с 12 часов дня. Электричество и канализация больше не работают. Это место полностью окружено водой", - написал Рамелов на своей странице в соцсети X. В коммуне, подтопленной поднявшимися грунтовыми водами, проживает около 500 человек, всех их призвали покинуть свои дома и направиться к пунктам сбора. Часть населения была эвакуирована на тракторах местных фермеров. Из-за продолжающихся дождей опасность наводнения угрожает также ряду других населенных пунктов в регионе, где из берегов могут выйти реки и ручьи, как сообщает Немецкая метеорологическая служба (DWD).

https://ria.ru/20231225/navodneniya-1917933249.html

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