https://ria.ru/20231225/nagrady-1918031644.html

Собянин вручил награды московским учителям

Собянин вручил награды московским учителям - РИА Новости, 25.12.2023

Собянин вручил награды московским учителям

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды столичным учителям, внесшим большой вклад в совершенствование и развитие системы образования города. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T19:22

2023-12-25T19:22

2023-12-25T19:22

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды столичным учителям, внесшим большой вклад в совершенствование и развитие системы образования города. "Вы прошли огромный путь, вложили много своей души, таланта... Москва гордится вами, я тоже очень благодарен. Сегодняшнее учительство, мы вспоминаем советские годы, когда замечательная система была, но то, что вы сейчас делаете, это значительно сложнее", - сказал Собянин вовремя церемонии награждения. Он отметил, что учителя, в отличие от советского времени, когда не было Единого государственного экзамена, целенаправленной подготовки к поступлению в высшие учебные заведения, сейчас готовят своих учеников "к реальной, самостоятельной жизни", а также помогают разобраться в мире," который стал значительно сложнее". "Вы блестяще справляетесь с огромным трудном, который на ваших плечах, той ответственностью, которая на ваших плечах. И без всякого преувеличения, вы лучшие не только в нашей стране, но и, могу с полной ответственностью сказать, одни из самых лучших в мире учителей. Спасибо вам большое, поздравляю", - сказал мэр. Во время церемонии, мэр вручил лауреатам почётные знаки "Заслуженный учитель города Москвы" и почетные звания "Почётный работник образования города Москвы". Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, в системе образования Москвы работает более 100 тысяч педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебно-воспитательный процесс (учителя, воспитатели, преподаватели и мастера производственного обучения, педагоги дополнительного образования), из них 57 тысяч учителей. За 2022/2023 учебный год по должности "учитель" на первую квалификационную категорию аттестовано 2 767 учителей, на высшую квалификационную категорию - 6 602 учителя.

https://ria.ru/20231225/nagruzka-1917902525.html

https://ria.ru/20231219/nastavnichestvo-1916664893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин