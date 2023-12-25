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Замминистра обороны вручил награды участникам СВО - РИА Новости, 25.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:41 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/nagrady-1918006481.html
Замминистра обороны вручил награды участникам СВО
Замминистра обороны вручил награды участникам СВО - РИА Новости, 25.12.2023
Замминистра обороны вручил награды участникам СВО
Замминистра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил награды участникам СВО в госпитале... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:41
2023-12-25T17:41
специальная военная операция на украине
россия
виктор горемыкин
безопасность
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Замминистра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил награды участникам СВО в госпитале им. П.В. Мандрыка, сообщили в понедельник в Минобороны России. Как отметили в ведомстве, Горемыкин совместно с членами Общественного совета при МО РФ навестил участников СВО, членов их семей и медицинский персонал в Центральном военном клиническом госпитале им. Мандрыка. "Заместитель главы российского военного ведомства вручил военнослужащим, находящимся на излечении и реабилитации, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, государственные награды. В их числе ордена Мужества, медали "За Отвагу", "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" I и II степени. Также генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил орден Пирогова и медали "Луки Крымского" сотрудникам госпиталя, отличившимся в обеспечении выполнения задач СВО", - сказали в министерстве. Горемыкин пообщался с военнослужащими и членами их семей, а также ответил на актуальные вопросы. Для военнослужащих и медицинского персонала госпиталя с концертной программой выступили популярная певица "Слава", Алексей Поддубный и группа "Джанго", а также ансамбль песни и пляски "Красная звезда".
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россия, виктор горемыкин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Виктор Горемыкин, Безопасность
Замминистра обороны вручил награды участникам СВО

МО: замминистра обороны Горемыкин вручил награды участникам СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазведчики ВС России в зоне спецоперации
Разведчики ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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Разведчики ВС России в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Замминистра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил награды участникам СВО в госпитале им. П.В. Мандрыка, сообщили в понедельник в Минобороны России.
Как отметили в ведомстве, Горемыкин совместно с членами Общественного совета при МО РФ навестил участников СВО, членов их семей и медицинский персонал в Центральном военном клиническом госпитале им. Мандрыка.
"Заместитель главы российского военного ведомства вручил военнослужащим, находящимся на излечении и реабилитации, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, государственные награды. В их числе ордена Мужества, медали "За Отвагу", "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" I и II степени. Также генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил орден Пирогова и медали "Луки Крымского" сотрудникам госпиталя, отличившимся в обеспечении выполнения задач СВО", - сказали в министерстве.
Горемыкин пообщался с военнослужащими и членами их семей, а также ответил на актуальные вопросы.
Для военнослужащих и медицинского персонала госпиталя с концертной программой выступили популярная певица "Слава", Алексей Поддубный и группа "Джанго", а также ансамбль песни и пляски "Красная звезда".
Ветераны специальной военной операции награждены в Липецкой области почетным знаком правительства региона Во славу земли Липецкой - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВиктор ГоремыкинБезопасность
 
 
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