https://ria.ru/20231225/nagrady-1918006481.html

Замминистра обороны вручил награды участникам СВО

Замминистра обороны вручил награды участникам СВО - РИА Новости, 25.12.2023

Замминистра обороны вручил награды участникам СВО

Замминистра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил награды участникам СВО в госпитале... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T17:41

2023-12-25T17:41

2023-12-25T17:41

специальная военная операция на украине

россия

виктор горемыкин

безопасность

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Замминистра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил награды участникам СВО в госпитале им. П.В. Мандрыка, сообщили в понедельник в Минобороны России. Как отметили в ведомстве, Горемыкин совместно с членами Общественного совета при МО РФ навестил участников СВО, членов их семей и медицинский персонал в Центральном военном клиническом госпитале им. Мандрыка. "Заместитель главы российского военного ведомства вручил военнослужащим, находящимся на излечении и реабилитации, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, государственные награды. В их числе ордена Мужества, медали "За Отвагу", "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" I и II степени. Также генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил орден Пирогова и медали "Луки Крымского" сотрудникам госпиталя, отличившимся в обеспечении выполнения задач СВО", - сказали в министерстве. Горемыкин пообщался с военнослужащими и членами их семей, а также ответил на актуальные вопросы. Для военнослужащих и медицинского персонала госпиталя с концертной программой выступили популярная певица "Слава", Алексей Поддубный и группа "Джанго", а также ансамбль песни и пляски "Красная звезда".

https://ria.ru/20231211/veterany-1915019915.html

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россия, виктор горемыкин, безопасность