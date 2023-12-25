Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина отреагировала на статус "разрушитель года" - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 25.12.2023 (обновлено: 12:14 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/nabiullina-1917853222.html
Набиуллина отреагировала на статус "разрушитель года"
Набиуллина отреагировала на статус "разрушитель года" - РИА Новости, 25.12.2023
Набиуллина отреагировала на статус "разрушитель года"
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РБК отреагировала на присуждение ей изданием Politico статуса "разрушитель года". РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T09:36
2023-12-25T12:14
экономика
брюссель
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877249996_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e971a30d989454f52641780fe806a04.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РБК отреагировала на присуждение ей изданием Politico статуса "разрушитель года"."Первую часть вопроса мне тяжело комментировать, сложно. (Она касалась отношения главы ЦБ к такому статусу. — Прим. ред.) Я считаю, что Центральный банк вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики", — заявила она.Тем не менее глава ЦБ предостерегла от преждевременной эйфории и предупредила, что санкционное давление продолжит усиливаться.В ноябре американская газета Politico назвала главу Банка России Эльвиру Набиуллину главным разрушителем года за вклад в усиление российской экономики.На мероприятии Politico в Брюсселе, посвященном оглашению "наиболее влиятельных персон года", ведущий представил рейтинг по категориям "Деятели", "Мечтатели" и "Разрушители". Набиуллина стала главным "разрушителем". Во многом благодаря ее действиям планы Запада уничтожить российскую экономику не увенчались успехом.Отмечается, что благодаря политике Центробанка России "удалось предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций".
https://ria.ru/20231225/tsentrobank-1917844966.html
https://ria.ru/20231222/izyatie-1917570867.html
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877249996_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83e9ea3c36f89861b30cb19a5889ba36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, брюссель, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Брюссель, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина отреагировала на статус "разрушитель года"

РБК: Набиуллина отреагировала на присуждение ей статуса разрушитель года

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РБК отреагировала на присуждение ей изданием Politico статуса "разрушитель года".
"Первую часть вопроса мне тяжело комментировать, сложно. (Она касалась отношения главы ЦБ к такому статусу. — Прим. ред.) Я считаю, что Центральный банк вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики", — заявила она.
Тем не менее глава ЦБ предостерегла от преждевременной эйфории и предупредила, что санкционное давление продолжит усиливаться.
В ноябре американская газета Politico назвала главу Банка России Эльвиру Набиуллину главным разрушителем года за вклад в усиление российской экономики.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Центробанк назвал самые болезненные западные санкции
08:43
На мероприятии Politico в Брюсселе, посвященном оглашению "наиболее влиятельных персон года", ведущий представил рейтинг по категориям "Деятели", "Мечтатели" и "Разрушители". Набиуллина стала главным "разрушителем". Во многом благодаря ее действиям планы Запада уничтожить российскую экономику не увенчались успехом.
Отмечается, что благодаря политике Центробанка России "удалось предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций".
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Косачев рассказал, к чему приведет изъятие Западом активов России
22 декабря, 19:40
 
ЭкономикаБрюссельЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала