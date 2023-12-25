https://ria.ru/20231225/nabiullina-1917853222.html

Набиуллина отреагировала на статус "разрушитель года"

Набиуллина отреагировала на статус "разрушитель года" - РИА Новости, 25.12.2023

Набиуллина отреагировала на статус "разрушитель года"

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РБК отреагировала на присуждение ей изданием Politico статуса "разрушитель года". РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T09:36

2023-12-25T09:36

2023-12-25T12:14

экономика

брюссель

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РБК отреагировала на присуждение ей изданием Politico статуса "разрушитель года"."Первую часть вопроса мне тяжело комментировать, сложно. (Она касалась отношения главы ЦБ к такому статусу. — Прим. ред.) Я считаю, что Центральный банк вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики", — заявила она.Тем не менее глава ЦБ предостерегла от преждевременной эйфории и предупредила, что санкционное давление продолжит усиливаться.В ноябре американская газета Politico назвала главу Банка России Эльвиру Набиуллину главным разрушителем года за вклад в усиление российской экономики.На мероприятии Politico в Брюсселе, посвященном оглашению "наиболее влиятельных персон года", ведущий представил рейтинг по категориям "Деятели", "Мечтатели" и "Разрушители". Набиуллина стала главным "разрушителем". Во многом благодаря ее действиям планы Запада уничтожить российскую экономику не увенчались успехом.Отмечается, что благодаря политике Центробанка России "удалось предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций".

https://ria.ru/20231225/tsentrobank-1917844966.html

https://ria.ru/20231222/izyatie-1917570867.html

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экономика, брюссель, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)