Набиуллина отреагировала на статус "разрушитель года"
РБК: Набиуллина отреагировала на присуждение ей статуса разрушитель года
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РБК отреагировала на присуждение ей изданием Politico статуса "разрушитель года".
"Первую часть вопроса мне тяжело комментировать, сложно. (Она касалась отношения главы ЦБ к такому статусу. — Прим. ред.) Я считаю, что Центральный банк вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики", — заявила она.
Тем не менее глава ЦБ предостерегла от преждевременной эйфории и предупредила, что санкционное давление продолжит усиливаться.
В ноябре американская газета Politico назвала главу Банка России Эльвиру Набиуллину главным разрушителем года за вклад в усиление российской экономики.
На мероприятии Politico в Брюсселе, посвященном оглашению "наиболее влиятельных персон года", ведущий представил рейтинг по категориям "Деятели", "Мечтатели" и "Разрушители". Набиуллина стала главным "разрушителем". Во многом благодаря ее действиям планы Запада уничтожить российскую экономику не увенчались успехом.
Отмечается, что благодаря политике Центробанка России "удалось предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций".